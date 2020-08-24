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新竹市國際風箏節周末登場　口罩與防疫英雄風箏大開眼界

記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-08-24 15:03:31

▲「2020新竹市國際風箏節」將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場，今日活動記者會中，風箏達人施放口罩風箏與防疫英雄造型風箏。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
▲「2020新竹市國際風箏節」將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場，今日活動記者會中，風箏達人施放口罩風箏與防疫英雄造型風箏。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
「2020新竹市國際風箏節」將於29、30日在新竹漁港熱鬧登場，今(24)日上午於新竹漁港國際風箏賽場，由8+特技風箏隊以精湛的特技風箏秀揭序幕，新竹市長林智堅偕同新竹市特技風箏運動協會、亞洲國際風箏聯合會等共同施放大型口罩風箏與防疫英雄造型風箏，向防疫台灣國家隊致敬。

▲「2020新竹市國際風箏節」將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場，今日活動記者會中，市長林智堅偕同風箏達人施放防疫英雄造型風箏。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
▲「2020新竹市國際風箏節」將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場，今日活動記者會中，市長林智堅偕同風箏達人施放防疫英雄造型風箏。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
林智堅表示，新竹漁人碼頭是市府推動的重大計畫之一、該計畫中的風箏賽場是連續第4年舉辦新竹市國際風箏節的場地，也是民眾平時喜愛戶外活動的最佳場地，獲得2020國家卓越建設獎的綜合成就獎，今年風箏節活動，因為受到疫情影響，國際團隊無法出席，所以特別策劃國際地景藝術風箏展，安排美國、德國、澳大利亞、英國、法國以及台灣等六個國家的風箏設計師的藝術創作到新竹漁港展示。

▲「2020新竹市國際風箏節」將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場，今日活動記者會中，市長林智堅偕同風箏達人在新竹漁港國際風箏賽場宣告「2020新竹市國際風箏節」啟動。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
▲「2020新竹市國際風箏節」將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場，今日活動記者會中，市長林智堅偕同風箏達人在新竹漁港國際風箏賽場宣告「2020新竹市國際風箏節」啟動。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
產業發展處張力可處長說，新竹市國際風箏節堪稱全球第一場具規模的風箏節，包括美國斯科特·漢普頓設計可愛鮮豔的貓和小怪物系列、德國沃爾夫岡·格里姆瑟爾設計旋轉光影變幻的彩虹球、澳大利亞羅伯特·布拉辛頓的幾何動力風箏、英國卡爾隆巴頓的鴿子、法國吉恩保羅·里頓的花瓣與台灣黃景楨的蜻蜓風箏，這些優秀的風箏作品將在新竹國際風箏賽場上互相較勁、輝映。

國內的風箏團隊也不遑多讓，有超過15個風箏團隊、百位風箏好手，帶來精采的風箏表演，其中包括超過16米的飛龍領軍的巨獸系列，小朋友最喜愛的超萌卡通造型風箏，逾10米的五彩轉輪，還有特技風箏空中劇場秀，29日活動首日晚間則特別安排有風力發電裝置及夜光風箏表演。

▲「2020新竹市國際風箏節」將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場，今日活動記者會中，市長林智堅偕同風箏達人在新竹漁港國際風箏賽場宣告「2020新竹市國際風箏節」啟動。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
▲「2020新竹市國際風箏節」將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場，今日活動記者會中，市長林智堅偕同風箏達人在新竹漁港國際風箏賽場宣告「2020新竹市國際風箏節」啟動。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
本週六下午3點到8點、週日下午3點到6點，除了有風箏觀賞，也安排環保劇、親子互動劇和樂團演奏等，同時也有紀念風箏兌換，防疫人員憑證或是一般民眾持5張廢光碟或5顆廢電池，即可兌換2020年新竹市國際風箏節的紀念風箏，每天限量700份。

關鍵字

口罩 防疫風箏 新竹市國際風箏節 新竹漁港 防疫英雄

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