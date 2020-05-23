防疫新生活從足球開始　心康復者踢出熱情與幸福

每隔兩周的周日，在金山路文小八足球場，就會看到一群不畏驕陽、揮汗奔跑踢球的大小運動家，他們是Q聯盟足球隊。

Q聯盟的組合非常特別，老大哥老大姊們是社團法人嘉義市心康復之友協會所帶領的精神康復者團隊，另一邊天真活潑充滿活力的則是慕足球教練蔡坤堂之名而來，從幼兒園到國小6年級的小小足球選手。成人一隊、孩子一隊對戰的踢球組合，在眾生平等的陽光與草皮間，快樂地奔跑踢球，不分你我滿身汗水、滿臉歡笑。

嘉義市衛生局表示，成軍8-9年來，Q聯盟足球隊實力揚名海外，不僅屢次征戰海外奪金拿銀，原本今年還要前往秘魯拚冠軍，可惜因為新冠肺炎疫情無法成行。衛生局說，全世界齊心抗疫所以「暫停外銷」，那麼華麗轉身讓Q聯盟成員變身「足球助教」，教小朋友踢足球，更是力行「防疫新生活」的好方法。因此衛生局正積極協助Q聯盟籌備，在7月份暑假舉辦兩天一夜的足球夏令營，大哥大姊陪著小朋友，快樂踢球過暑假。

育人國小曾豐仁老師說，足球真是很特別的運動，如果不懂、沒有技法，大人可能都踢不過小孩。所以足球是公平的運動，可以不靠身高與速度，有腳法、有技巧就有勝出的機會。曾豐仁老師說，與其說是打破隔閡或世俗框架，不如說，因為足球先天的平等性，自然地讓孩子們跟Q聯盟因球而聚會在一起，每個人的目標都一樣，就是專注的踢球、進球，球場的時光沒有心靈與社會的負荷，也沒有正常與否的差異。

嘉義市政府表示，綿延數月的新冠肺炎疫情影響不僅僅是人生日常，對於心康復者的生活影響更鉅。隨著疫情的緩和，防疫新生活的節奏開始啟動，在友善、共融的嘉義市，期盼有更多人一起，共同支持心康復者Q聯盟，用足球踢出健康與歡笑，以足球運動一起奔跑出和諧、共融的未來。