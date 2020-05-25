嘉市閱讀防疫　城隍廟贈除菌機、防護隔板

嘉義市閱讀防疫全方位，圖書除菌機及防疫隔板讓讀者更安心閱讀，25日在黃賓圖書館，由國定古蹟嘉義城隍廟董事長賴永川代表廟方捐贈黃賓圖書館1台圖書除菌機及防護隔板29座安裝於文化局和黃賓圖書館閱覽室長桌，嘉義市副市長陳淑慧出席捐贈儀式。

陳淑慧提到，黃敏惠市長致力防疫期間，也不忘涵養市民閱讀文化。為帶動閱讀風氣，鼓勵市民在家閱讀，自5月1日起，對於擔心人潮進出頻繁而不敢到圖書館的讀者，可透過行動裝置(電腦、平板或手機等)利用線上閱讀電子資源，將每人每月電子書使用由6本加碼提升至10本。並提高圖書借閱需求，圖書借閱冊數也同步由6本提高至10本。

陳淑慧言，這次城隍廟捐贈黃賓圖書館增設除菌箱，再加上文化局及世賢2所圖書館已各設置2台除菌機，市區3處公共圖書館就全部都設有圖書除菌機，全面確保民眾閱讀安全。針對配合防疫工作而進行自主健康管理、居家檢疫或隔離的讀者，圖書館也延長還書期限，並免除圖書逾期紀錄，讓讀者不用擔心違規，放心配合政府防疫工作。嘉義城隍廟長期回饋社會，是嘉義市民間資源的無窮力量與政府資源結合的表率，市府在疫情剛開始之時，接受許多民間防疫資源的注入，市府第一時間也已發放到各團體給有需要的人。防疫期間看到有情有義的嘉義市，再次感謝城隍廟的善舉。

文化局表示，防疫期間市府為了讓市民在閱覽室安心讀書，除了執行酒精洗手、量體溫、戴口罩及進館實名制等加強防疫措施之外，更加大自修室座位間隔，每組座位互相錯開，並在圖書館加強館內清潔消毒，保持空氣流通。市府也歡迎民眾多多利用電子書借閱平台，因應新冠病毒肺炎疫情，為降低社區感染風險，嘉義市圖書館各館室(含普通閱覽室)開放至下午5時，夜間暫停開放，各館開放時間請民眾上網查詢。