民眾首選嘉市旅遊3C　黃敏惠邀您走出戶外

隨著國內疫情的趨緩，國內即將啟動防疫旅遊、安心旅遊，民眾早已迫不及待想出門旅遊透氣，嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市的3C旅遊絕對是民眾首選。

品嘗當地美食是每個旅客出外旅遊必解成就之一，嘉義市許許多多的銅板(coin)美食更是不容錯過；嘉義火雞肉飯聞名全台，市區大街小巷隨處可見火雞肉飯餐廳，每個嘉義人的心中都有一家最好吃的火雞肉飯，日前也登上知名影音平台Netflix作為臺灣小吃代表，是來到嘉義必吃小吃。

此外，Netflix介紹的另一道嘉義美食-沙鍋魚頭也是嘉義市文化路夜市的人氣小吃，由熬煮超過八小時的豬骨高湯，搭配精選的大白菜、金針、豆皮、豆腐、豬肉、黑木耳等沙鍋菜，以及特製沙茶醬及辛香料，加上新鮮酥炸的大頭鰱魚，完美展現南台灣小吃精髓，鹹香又夠味。

嘉義百年公園園內古木參天，曲徑通幽，並有昭和J十八 (即現在的史蹟資料館)、射日塔、孔廟、福康安紀念碑、震災紀念碑等史蹟，富含在地人文及歷史文化；北香湖公園為嘉義市第二大公園，園內重現清代文獻記載的諸羅八景－「北湖荷香」，搭配周邊的埤子頭植物園，串聯成西區最大的公園綠地，來嘉義市的公園踏青，不用人擠人也可以玩得舒適、玩得安心。

嘉義市旅館業者為了讓旅客享有安心、開心的旅程，防疫期間推出「6心旅遊」，即「防疫用心、服務貼心、住的放心、玩得開心、消費安心、旅遊最暖心」，以積極的防疫、消毒的工作，讓民眾住宿可以更加安心，並配合6月21日登場的天文奇景「日環食」，各家業者推出「觀日下午茶」、住宿優惠專案及多項露天觀日的客製化貼心服務，迎接全國旅客前來賞日，兼具安心防疫及各項優惠方案，來嘉義市住宿CP值絕對爆表。