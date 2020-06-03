雲林基督教醫院長交接　鄭清源醫師接棒

▲雲林基督教醫院新、舊任院長交接典禮。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.03）

雲林基督教醫院今（3）日在雲基雅各大樓七樓雅各廳舉行新、舊任院長交接典禮，由彰化基督教醫療財團法人陳信良董事長主禮，在全體同仁的見證下，原任楊力衡院長卸任，鄭清源醫師接下雲林基督教醫院院長職務。原任楊力衡院長表示，他抱著感恩的心感謝同仁對雲林在地相親的付出，也感謝雲林縣民眾對雲林基督教醫院的信任及支持，他將會持續擔任協同院長為醫療貢獻為鄉親貢獻。全體同仁感謝楊力衡院長的努力及付出，2020年起由新任鄭清源院長接棒，鄭清源院長於雲林基督教醫院已服務多年，從98年起擔任雲林基督教醫院醫務長、副院長、協同院長至今擔任院長職務，多年來跟醫院一起成長，熟悉醫院事務，是非常適合的人選，鄭清源院長表示，身為北雲林之緊急醫療急救責任醫院，肩負著重要的使命，將會以多年的專業及經驗帶領同工前進。鄭清源院長表示，全體同仁將秉持著提昇社區整體健康的目標，運用彰顯慈愛守護健康的思維，透過雲端智能導入醫療創新服務及基督聖靈孕育醫品病安文化之精神，提供民眾安全有品質的醫療服務。醫院設有護理之家、醫學中心等級手術室、優質門診區、衛教中心、智能櫃台、檢查室等，投入醫療設備包含直線加速器放射腫瘤治療、心導管室、1.5T核磁共振攝影儀(MRI)、醫療影像數位化系統 (PACS)、電腦斷層掃描機(CT)、數位乳房攝影儀(Digital Mammo)等，整合社會資源持續推動社區健康促進服務、發展腫瘤醫學及設置中醫門診，提供中西醫整合照護，未來規劃強化專責個案整合性管理、致力於急重症醫學、社區健康促進、癌症防治及老人照護的發展，建構完整性的醫療服務網路，加強社區服務與醫療品質的提升。