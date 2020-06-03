畢旅解禁　嘉市府推來「嘉」玩遊程

面對後疫情時代，展開防疫新生活，繼續維持良好的個人衛生習慣，勤洗手、人多地方戴口罩。嘉義市政府為了讓旅客及民眾來嘉市旅遊能住得更安心，特地加強本市旅館自主管理及實地查驗，邀請全國畢業生快來充滿人情味的南方城市-嘉義市，玩一回、吃一遍、曬一圈。

嘉義市精選畢業旅行遊程，首先推薦代表嘉義早期「白酒故鄉」的美名－嘉義舊酒廠，即現在的嘉義市文化創意產業園區，從嘉義火車站步行約2分鐘；園區保存酒廠時期的洗瓶機、儲酒桶、酒瓶輸送帶、煙囪、高粱儲存槽等舊機具和設施，讓遊客得以一窺往日製酒盛況。

接著參觀檜意森活村，從阿里山森林鐵路起點－嘉義市北門驛步行3分鐘即可到達，是全臺第一個森林文創園區。園區內保留的日式房舍，其建材皆使用檜木，是日式建築的一大特色；想要漫步在充滿京都古城風情之下，到園區內預約和服體驗，也可品嚐美味的鬆餅、咖啡及創意冰品，挑戰大家的味蕾感受。再來可體驗昔日戒備森嚴的嘉義舊監獄(獄政博物館)，這是臺灣唯一完整保存的日治時期監獄建築，也是世界唯一原地保存的賓夕凡尼亞式監獄建築，主要特徵為中央有一座控制台，便於管理周圍呈扇形放射狀的囚房。舊監採免費參觀，不限團體預約或一般訪客，在開放導覽時段前至入口處集合登記後，由導覽志工以團進團出方式帶領入內參觀。

再前往文化路夜市前，先到森林之歌逛逛，感受嘉義「木材之都」的榮景。該場地以高聳神木及阿里山火車鐵軌為意象，使用條狀木頭環繞主體，如神木蟠踞萬仞擁抱雲霄，塑造出一座清靜的心靈高塔，呼喚著嘉義輝煌林業景象。晚餐來到文化路夜市，想嚐嚐怎樣的美食呢？舉凡嘉義著名的雞肉飯、沙鍋魚頭、滷味、土魠魚羹、豆花、東山鴨頭、綠豆沙牛奶、葡萄柚綠茶…等任君挑選，滿足大家挑剔的味蕾，在充實的畢旅行程中留下印象深刻的身心靈感受。