阿里山春茶賽　一品、十三分獲烏龍、金萱特等獎最高榮譽

嘉義縣阿里山鄉農會對大阿里山地區辦理2020年春季優良茶競賽，今(6)日首次師到阿里山風景區管理處前廣場舉行頒獎及展售﹔循例將大阿里山地區優良茶區分青心烏龍與金萱兩組舉行評比，經專家評選結果，分由一品茶業、十三製茶所奪得各組的最高榮譽「特等獎」。
嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、阿里山鄉農會總幹事劉家顯等人共同主持頒獎儀式。本季評選計有青心烏龍茶517點、金萱茶191點參與評選。經農糧署、嘉義縣政府對參加茶農所提參賽茶葉進行亂數抽樣檢驗，一經檢測出農藥殘留等不符規定，即予剔除取消參與評選資格。
經通過檢篩，符合國家安全標準的參選茶葉，再由茶葉改良場邱垂豐副場長、前分場長郭寛福等兩位茶葉大師，一一進行嚴格評選。青心烏龍組特等獎由一品茶葉林秉謙奪得、頭等一獎嵩雪坊柳健成、頭等二獎新東興茶葉陳秀滿、頭等三獎萱澐製茶所葉文樹、頭等獎則有宗茗製茶等12名；金萱組特等獎是十三製茶王俊傑奪得、頭等一獎興樂茗茶簡銘毅、頭等二獎張慶松、頭等三獎一品茶葉林秉謙、頭等獎林家湖等3名。
劉家顯表示，雖然受新冠肺炎疫情的影響，今年參賽的點數略為減少，但春茶成長期間的氣候非常調順，品質相對提昇，同時茶農們也能落實安全用藥和優質生產的觀念，讓消費者安心喝到阿里山的優質好茶。
翁章梁指出，茶葉比賽對茶農是最正面的活動，我們非常重視食安，所有的茶我們都會抽檢，如果有農藥殘留，都會全面銷毀，所以茶農們的用藥都會非常謹慎小心。更要感謝阿里山農會辦茶葉競賽，讓茶農能借參與競賽提高價錢的機會。