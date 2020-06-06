阿里山春茶賽　一品、十三分獲烏龍、金萱特等獎最高榮譽

﹔

▲103歳的葉老太太身手矯健的帶著榮獲頭等三獎的萱澐製茶所子孫們上台領獎。(圖／記者陳惲朋攝）

嘉義縣阿里山鄉農會對大阿里山地區辦理2020年春季優良茶競賽，今(6)日首次師到阿里山風景區管理處前廣場舉行頒獎及展售循例將大阿里山地區優良茶區分青心烏龍與金萱兩組舉行評比，經專家評選結果，分由一品茶業、十三製茶所奪得各組的最高榮譽「特等獎」。嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、阿里山鄉農會總幹事劉家顯等人共同主持頒獎儀式。本季評選計有青心烏龍茶517點、金萱茶191點參與評選。經農糧署、嘉義縣政府對參加茶農所提參賽茶葉進行亂數抽樣檢驗，一經檢測出農藥殘留等不符規定，即予剔除取消參與評選資格。經通過檢篩，符合國家安全標準的參選茶葉，再由茶葉改良場邱垂豐副場長、前分場長郭寛福等兩位茶葉大師，一一進行嚴格評選。青心烏龍組特等獎由一品茶葉林秉謙奪得、頭等一獎嵩雪坊柳健成、頭等二獎新東興茶葉陳秀滿、頭等三獎萱澐製茶所葉文樹、頭等獎則有宗茗製茶等12名；金萱組特等獎是十三製茶王俊傑奪得、頭等一獎興樂茗茶簡銘毅、頭等二獎張慶松、頭等三獎一品茶葉林秉謙、頭等獎林家湖等3名。劉家顯表示，雖然受新冠肺炎疫情的影響，今年參賽的點數略為減少，但春茶成長期間的氣候非常調順，品質相對提昇，同時茶農們也能落實安全用藥和優質生產的觀念，讓消費者安心喝到阿里山的優質好茶。翁章梁指出，茶葉比賽對茶農是最正面的活動，我們非常重視食安，所有的茶我們都會抽檢，如果有農藥殘留，都會全面銷毀，所以茶農們的用藥都會非常謹慎小心。更要感謝阿里山農會辦茶葉競賽，讓茶農能借參與競賽提高價錢的機會。