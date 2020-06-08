學童午餐果皮廚餘　變身清潔劑

志航國小以酵素製作、熟廚餘堆肥及偶劇團作為特色課程，要將環保意識從課堂中推展到社區；酵素製作在志航國小已有10年以上的時間，最初的想法是要減少廢棄物，因此學生將水果皮做有效的運用，製作成環保酵素，作為取代校內清潔劑使用。

除了家庭以外，還推廣到社區，就是要讓社區居民愛地球、減少廚餘；志航國小每學期的50公斤果皮、60公斤廚餘，變成了300公升酵素、180公斤的堆肥，達到減廢再生的良好效果。結合學校環境教育特色課程於五年級進行環保酵素課程，志航國小教學生將午餐吃剩下的水果皮剪碎，依照比例進行環保酵素製作，並以三個月後熟成的環保酵素取代校內的清潔劑，供師生洗碗清潔或打掃廁所，因此志航國小107年起已不再購買鹽酸及清潔劑，減量約3/4，並且107年起連續3年的春分天文日推廣酵素，送出超過500 瓶酵素，要讓社區居民一起來做環保，減少清潔劑的使用。

社區大學自然農法班張山蔚老師教導師生們製作熟廚餘堆肥，把羽毛肥、熟廚餘、米糠，按照1：1：1 的比例放入，每日依照比例，層層堆疊，直到八分滿為止，密封三個月；製作好的熟廚餘堆肥由嘉義大學自然農法社團的專業指導，教導師生們在嘉大溫室如何用施肥、種植，實行「食農教育」。

環保局表示，以環保3R: Reduce (減少使用)、Reuse (物盡其用)及Recycle (循環再造)為主要概念。例如酵素在製造時，它的汁液回到河流減少造成汙染，最後果皮的渣又回到土裡分解變成養份，沒有進到焚化廠變成廢棄物，熟廚餘堆肥也是如此，這是我們對環境友善的方式。