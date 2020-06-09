金萬寶銀樓贈清潔噴霧助救護勤務

至今開業近50年頭的老字號金萬寶珠寶銀樓，看到自年初至今四個多月以來的疫情下，市府超前部署競競業業為民服務，特別捐贈茶樹精油手部清潔噴霧，分別給市府100瓶及消防局300瓶，市長黃敏惠感謝金萬寶珠寶銀樓對防疫工作的支持，讓同仁們備感暖心。

黃敏惠表示，嘉義人的愛滿滿都在，感謝開業近50年的金萬寶珠寶銀樓，對於社會有需要的地方，總是熱心公益並回饋社會；鑑於消防局同仁及市府團隊在防疫工作的用心，特別贈送嘉義在地所生產的茶樹精油手部清潔噴霧，能便利隨手攜帶並做好手部的清潔消毒；面對疫情的逐漸解封，我們可以保持放鬆但不鬆懈的積極態度面對，而嘉人有愛，社會才能加倍幸福。

消防局去年緊急救護出勤務數14,925趟，平均一天約有41趟救護勤務，有了這瓶手部清潔噴霧隨身瓶，讓外勤同仁能隨時隨地做好消毒工作，消防局將持續以安全的品質維護市民的生命安全，提供完善的緊急救護服務網絡。

惟政府資源有限，而民間力量無窮。人員訓練到位，更需要完善硬體軟體設備配合，方能及時救護並減輕人民生命財產安全的損害，感謝金萬寶珠寶銀樓熱誠捐助，向民間力量無私奉獻、回饋社會的愛心善舉致意，讓公部門以健康環境積極態度，幫助更多需要幫助的人，讓市民得以享有更好的救護服務與生命保障。