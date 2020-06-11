扶輪社愛心捐贈　聖馬啟用立可達遠端親臨醫療系統

阿里山鄉地處偏遠、山路崎嶇，天主教聖馬爾定醫院雖有24小時可看診之醫療站，但主要為家醫科醫師值班，若遇病患狀況需眼科專科醫師則無法快速處理，扶輪社捐贈「立可達遠端親臨醫療系統」與「眼科檢查設備組」，期盼透過科技縮短城鄉就醫距離，讓愛無礙。

林口扶輪社社長陳明正及社友們在親訪山區後看到偏鄉需求，致力照顧弱勢之心，匯集國際扶輪3490地區、總監張秋海、林口扶輪社、五股扶輪社、五股金鐘扶輪社、新北市新世代扶輪社、林口幸福扶輪社、新泰扶輪社、新莊中央扶輪社、及五工扶輪社等，在愛心募集下，與友信醫療集團聯手，於6月9日下午在聖馬爾定醫院捐贈「立可達遠端親臨醫療系統」與「眼科檢查設備組」，期盼透過科技縮短城鄉就醫距離，讓愛無礙，延伸展開。

聖馬爾定醫院社區醫療部主任陳汶均表示，隨著高齡社會、分流病患、減輕醫療資源負擔，遠距醫療崛起一波浪潮，透過高科技醫療設備進行遠距親臨會診及現場操作次專科檢查，達到分級醫療、初步篩檢、遠端指導操作之目地，亦能免去偏鄉地區患者舟車勞頓之苦，受贈的醫療設備將設置在阿里山醫療站及聖馬爾定醫院。

聖馬爾定醫院陳美惠院長表示，眼睛為靈魂之窗，感謝熱心的各社長與眾多社友的愛心與功勞，讓偏鄉患者能獲得即時專業醫療看診服務，緩解眼疾，繼續見證人生旅途上的光明。大家一起用行動感動生命，用服務關心社會。天主教聖馬爾定醫院將繼續秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」之精神，持續投入山地醫療資源，為偏鄉居民守護健康，也為社會挹注愛的正能量。