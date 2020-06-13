再耕園身障友　端午聯歡防疫新生活運動

端午指的就是一年當中陽氣最旺的一天，早期因為此節氣容易發生流行疫病，為了防止疫病傳染，古人在端午節這一天開始展開衛生防疫活動，也是中國最早的衛生防疫節日

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嘉義市再耕園趁著疫情趨緩，鼓勵身心障礙朋友展開防疫新生活運動，社會處處長林家緯也到場與現場身障朋友們同樂。

今年因受新冠肺炎疫情影響，國人減少外出的機會，社交活動也受到影響，現在端午節將至，嘉義市再耕園趁著疫情趨緩，特別提早於 6月13日(六)上午10時，在園區舉辦端午聯歡活動，鼓勵身心障礙朋友展開防疫新生活運動，社會處處長林家緯也到場與現場身障朋友們同樂。

嘉義基督教醫院附設嘉義市再耕園第13年辦理身心障礙者端午聯歡活動，包含嘉義市自閉症協會、嘉義市盲人福利協進會、嘉義市肢體障礙服務協會、嘉義市脊髓損傷協會、嘉義市腦性痲痺協會、嘉義市聾啞福利協進會、嘉陽小作所、嘉義市身障生涯轉銜暨個管中心、嘉義市咖啡庇護工場、保康清潔隊及嘉義市再耕園服務對象等，共計嘉義市13個身心障礙團體、機構約二百多人參與活動。

林家緯處長提到，為提高市民生活品質，建構更好的社福環境，提供更便利的大眾交通工具是政府的責任，除了透過甫上路的全車低底盤電動公車，讓行動不便者上、下車時不需要爬階梯，可以更暢行無阻的移動，在規劃的路線也能抵達再耕園(玉山郵局站)，另外著手積極規劃復康巴士優惠補助方案，讓嘉義市成為更宜居的城市，勇媽團隊的用心，就是讓大家生活得更安心。

再耕園園長李銘浚表示，再耕園經營核心理念主要是提供身心障礙者不同於一般依賴救助的服務模式，因此除了協助身心障礙者福利諮詢、生涯轉銜、職業訓練、職業輔導評量、庇護性就業服務及手語翻譯服務外，今年增了加了家庭照顧者支持服務，更積極在園區內設置庇護工場商店製作販售各式庇護工場的產品如手工餅乾、各式咖啡產品及喜餅、節慶禮盒等，進而發展身心障礙者的就業潛能，提供身心障礙者多元就業的機會，歡迎民眾可以多採購運用。