為長輩房子換新裝　幼兒園彩繪社區成打卡勝地

▲以超現實主義及幾何風格進行壁畫創作，可愛吸睛成為最佳打卡勝地。〔圖／嘉市府提供2020.06.13〕

為了把圳頭里關懷C據點(眷村診療所)長輩的房子換新裝，貝萊登幼兒園孩子發起壁畫創造彩繪社區，以超現實主義及幾何風格進行壁畫創作，可愛吸睛成為最佳打卡勝地，不但結合貝萊登每年特有的荔枝節文化，義賣荔枝，同時讓園內幼兒與精忠社區的長輩成為課程的主角，小手拉大手共學、共遊、共餐，建立祖孫今世情。

嘉義市市長黃敏惠及貝萊登幼兒園師生、跨國藝術家等人13日共同為精忠社區舉行社區彩繪揭牌儀式，義賣的荔枝收入將捐給圳頭里關懷C據點，作為長輩共餐加菜金。現場除了有小朋友載歌載舞精彩的節目演出，同時還舉辦性別暴力防治宣導暨有獎徵答活動，現場熱鬧high翻天。

為了配合貝萊登幼兒園的活動，黃敏惠市長特別打上波卡圓點點的領巾，和園內壁畫相互呼應。她並指出感謝嘉義市的教育力及貝萊登幼兒園長期努力耕耘幼兒教育，以園內老荔枝樹萌發多元在地課程，和孩子共同發現、探索在地歷史文化，將課程延伸到社區，使整個社區都是孩子的大教室。現在的精忠社區能點亮社區，這並非一日而成，而是長期不間斷地在做，加上長輩及幼兒共學、共遊及共餐，培養感情之下，孩子們看到長輩的慈愛，長輩則從孩子身上看到希望，這是重要的精神。

貝萊登幼兒園以特有的荔枝節文化聞名，園內佔地千坪，並有12棵一甲子的老荔枝樹，每年六月有結果纍纍的荔枝，除了家長外也與社區長輩共享荔枝豐收的喜悅。貝萊登幼兒園園長李琇如表示，該園自94年起實施校本課程，以園內老荔枝樹萌發多元在地課程，並於今年邀請了嘉義大學幼教系簡美宜教授、台灣新銳藝術家吳筱瑩、法國藝術家Toph Chevance齊方斯、社區楊文俊里長及社區長輩，大家聯合創作，彩繪圳頭里關懷C據點。

教育處處長林立生表示，貝萊登幼兒園於101年榮獲教育部教學卓越銀質獎，並配合政策簽約成為準公共幼兒園，提供家長平價優質的教保服務，感謝園長的協助與配合，一起共創「優質評價、托育得好、負擔得起」的教保環境。