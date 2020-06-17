關懷獨老慶端午　聖馬贈涼感墊驅暑及養生粽

端午時節暑氣逼人，天主教聖馬爾定醫院每年各節慶皆會特別關懷獨居長輩，院方社區醫療部也會準備應景的禮品，端午前夕，單位今年選購舒適的涼感墊以及養生的栗子五穀粽，希望長輩們在炎炎夏日也能吃的健康，睡得安穩。

聖馬爾定醫院社區健康組社工師羅悦瑛表示，每當夏季去做社區關懷時都會發現，有些長輩本身家中無裝設冷氣或是個性節儉，往往只吹著電風扇或拿把扇子隨手搧，有感盛夏炎熱怕長輩中暑，今年便特別挑選「單人舒適涼感墊」致贈，希望長輩能享有更好的睡眠品質，有良好的休息，才會有健康的身體。前陣子因為新冠疫情的關係，讓許多長輩更不敢往醫院去，健康管理師與社工師除了更頻繁關心長輩身體健康以及用藥事宜外，也都會另外提醒長輩外出要戴口罩，平常要勤洗手，與如何簡易居家消毒。

羅悦瑛指出，有時長輩也會反過來跟她們說，「你們在醫院上班自己也要小心，要記得洗手捏。」讓她感到很窩心。年近八旬的林阿公膝下無子，唯一家屬是弟弟，但兄弟間平時甚無來往，加上林阿公患有身體疾病，很需要關懷協助。在社區醫療部收案後，經過評估也與社會資源連結，除了定期的居家訪視外，也申請了到宅沐浴的服務幫忙，平時里長和鄰居也都會主動關心。

社區醫療部主任陳汶均表示，類似林阿公的例子不在少數，期望透過社區醫療的介入，與鄰里間相互合作，讓這些需要幫助的弱勢者，也能從陰暗處走向陽光，感受美好善意的溫暖關懷。