嘉市原住民族教育中心揭牌　推鄒族部落親子一日遊

嘉義市政府原住民族教育資源中心18日於輔仁中學舉行揭牌儀式，在鄒族傳統舞蹈和歌聲中，熱鬧揭開序幕，現場並請鄒族大頭目為儀式進行祈福，未來將結合學校、社區、部落與原鄉資源擴大原民教育服務。此外也規劃了三梯次的鄒族部落親子一日遊，使親子從體驗參與當中，增進對原民文化有更多的瞭解。

嘉義市市長黃敏惠表示，嘉義市是一個多元尊重包容的民主聖地，最重視文化教育，今天來到輔仁中學，特別要感謝長期耕耘這塊園地的校長及教育團隊，尤其是董事長及董事會的支持，造就非常多優秀的人才。他們長期在原住民族的教育投入非常多的心血，51年創校，52年就有原住民孩子們來就學，到83年甚至還成立特色專班，這樣的設立比起相關的法令還早，這需要長期耕耘。同時請原住民委員會教育文化劉維哲處長及王美惠立委加以協助，由於嘉義市為雲嘉南觀光休閒的消費中心，希望透過將此打造成更有深度及廣度的教育資源中心，幫助更多的原住民孩子。

輔仁中學校長李國榮指出，原住民族教育資源中心規劃位於輔仁中學南棟教學大樓2樓，裏頭設置了1間教學教室及1間文物陳列室；教學教室可作為提供族語教學及教師研習場地，配有1台電腦、推拉式黑板及內嵌式顯示器1台以及課桌椅共30組；至於文物陳列室，則作為展示原民服裝飾品及文物資料、相關書籍展示空間，共設置9組展示架及資料櫃2組，共有73本原民文化書籍，且為提供都會與原鄉學生學習及體驗原民文化場域，以鄒族生活文物及狩獵工具為主題，共有80件展示品展出中。

輔仁中學校友、榮獲十大傑出青年，本身是賽德克族的王嘉勳AwiSapu今天也到場分享他當時得到全國十大傑出青年的過往，由於透過會長青商會的提名，成為全國十大傑出青年，這是族人、部落給他的力量，加上長期透過原民會的補助及協助，大學二年級便回到部落從事社區營造的工作，目前從事原住民族產業輔導與陪伴，鼓勵原民青年返鄉發展。