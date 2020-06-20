日環食主場在嘉義　衛生局加強餐飲稽查護食安

2020嘉義市日環食系列活動，主場在嘉義，金環閃諸羅，天文奇景「日環蝕」即將在6月21日登場，屆時將有來自全台各地天文迷齊聚本市，為確保參與活動民眾飲食的衛生安全，衛生局於6月19日分別派出2組稽查人員，加強查核輔導本次活動主場周邊餐飲業及文化路夜市飲食攤商計125家。

稽查重點為營業時工作人員口罩配戴、食品良好衛生規範準則(GHP)等相關規定及「樂活防疫‧安心飲食」宣導，其中因16家查有部分衛生缺失，未符合GHP相關規定，現場責令業者限期改善，並將追蹤複查，屆時如仍不符規定者，可依食品安全衛生管理法處新臺幣6萬元至2億元罰鍰；另於現場針對1家未配合立即配戴上口罩飲食攤商開立1張勸導單。

而為配合中央新冠肺炎防疫政策，嘉義市政府於109年5月6日已公告「嘉義市食品業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施」，要求食品業者在營業場所之工作人員，即日起於營業時應「全程配戴口罩」(如：布口罩、紙質口罩、活性碳口罩、海棉口罩等)，而經勸(輔)導後仍不遵守者，可依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

嘉義市政府衛生局提醒活動期間，仍將持續派員不定時隨機出擊，籲請本市餐飲業者及夜市攤商勿心存僥倖，仍應依中央防疫新生活政策，在後疫情期間持續配合落實自主衛生管理及營業時配戴上口罩，以保障民眾飲食衛生安全。