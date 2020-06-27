嘉義市購物節登錄　有機會抽汽車大獎

嘉義好「粽」吃起來，還有機會「中」大獎，來嘉義市不只可以吃到「嘉市好店」的美味南部粽，現在搭配「2020嘉義市購物節」，更有機會消費600抽汽車，「購物嘉遊金」可認明店家張貼的「2020嘉義市購物節特約店家」識別貼紙，就可折抵消費。

市府貼心推出「登錄抽獎懶人包」，分為「紙本發票」與「電子發票」教學操作，其中「紙本發票」的操作方法是在LINE官方帳號聊天主選單點擊「我要抽獎」；在抽獎辦法及個資使用說明處點選「我同意」參加抽獎登錄；填答聯絡資訊(個人消費、法人單位)；拍攝發票上傳；確認上傳圖檔；點選「還要上傳」或「完成登錄」，即結束登錄流程。

嘉義市購物節抽獎小撇步學起來！步驟一，活動期間(6/21-8/31)於嘉義市店家、旅館單筆消費滿600元，取得發票。步驟二，加入「2020嘉義市購物節」LINE@官方帳號@wubuywubobi（有買有保庇！）步驟三，進入聊天主選單點擊「我要抽獎」，依循對話引導填寫資料、上傳發票，完成登錄，等9月11日線上直播抽獎囉。

嘉義市專屬的經濟振興超有感，自6月21日起至8月31日止，業者、店家已準備好，暑期最夯的購物慶典等著市民與遊客暢遊嘉義市，更多活動、最新資訊、遊程介紹，及參加發票登錄抽獎活動，請洽「2020嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁。