胃食道逆流患者　端午佳節別貪粽

端午佳節應景食粽，是許多人的喜愛，但粽子黏膩不易消化，胃食道逆流患者易產生不適，嘉義基督教醫院提醒民眾，糯米製作的粽子黏性較高，不易消化，高脂肪、高鹽也會降低消化速度、刺激更多胃酸分泌，建議民眾吃肉粽時應少量食用、放慢速度、充分咀嚼，以減輕不適感。

日前一位患有高血壓及糖尿病等慢性病36歲男性，因上腹部疼痛合併嚴重的噁心嘔吐，而住進嘉基腸胃科的病房，經了解，可能是因為最近吃粽子才造成反覆的上腹部疼痛，合併噁心嘔吐症狀嚴重到連吃飯喝水都有困難。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科蔡卓倫醫師指出，每當端午時節，因吃粽子而可能引起的常見疾病還有胃食道逆流，雖然該病不會致命，但是發作起來讓人寢食難安。胃食道逆流的臨床症狀包括： 心口灼熱(Heartburn)、胸口灼熱疼痛、胃酸逆流(Regurgitation)、打嗝、脹氣、噁心、嘔吐等等。而其他非典型症狀(胃食道逆流潛在高危險群)包括：氣喘、胸痛、咽部異物感、再發性食道炎或喉痛、慢性咳嗽等等。

胃食道逆流性疾病「高危險群」包括：心臟病、高血壓、過敏性鼻炎、氣喘、洗腎、插管的病患、孕婦、嬰幼兒、容易緊張、壓力大的人、肥胖的人等等。醫師提醒，雖然胃食道逆流發作起來十分不舒服，但是如果能好好服從醫師的指示，改變生活習慣，定時定量的飲食控制及良好睡眠，避免油炸、高脂肪、刺激性食物、菸酒等，搭配藥物服用，十之八九的病患皆可以得到良好的改善，在端午佳節吃粽子也要依個人狀況適量食用，才能健康過節。