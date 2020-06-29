嘉市國中小畢業有洋蔥　重度聽障生獲市長獎肯定

因應目前疫情趨緩，榮獲市長獎及議長獎的畢業生頒獎典禮29日上午於世賢國小舉行，今日獲得市長獎的其中一位同學許恩碩，是一位重度聽障生，學習的過程格外的艱辛，但自我要求，克服聽覺障礙，勵志的故事，感動不少人。

今年市長獎頒獎典禮中，其中世賢國小市長獎得主許恩碩同學，天生雙耳患有重度聽覺障礙，動過幾次手術，在成長的過程中，無法獲得外界訊息，格外艱辛。剛踏入世賢國小時內向少言，在老師的鼓勵下，逐漸敞開心胸，和同學遊戲玩耍，他在自我要求下，克服聽覺障礙，刻苦力學，不斷精進，在課業學習上有極為突出的表現。

恩碩的媽媽指出，由於學習上早療做的不錯，因此這個孩子讓她帶起來感到放心，要特別感謝老師和同學們的協助。老師指出，恩碩在同學眼中不只是「學霸」的最佳代表，更是個笑容可掬、人緣極佳、做事認真負責的模範生。

此外，民族國小市長獎得主蔡友荃，是一位患有無肛症的重度智能障礙唐寶寶，他的個性體貼有禮，喜歡模仿，生活學習表現與一般學生無異。友荃的人緣極佳，並曾獲得班上的模範兒童、品德小天使等殊榮。特教班老師指出，友荃上體育課時和普通班的孩子們一起學游泳，從開始在泳池邊哭，到後來能夠踢水前進，一路看著他的成長及蛻變，爸爸媽媽希望他快樂成長並陪他一起慢慢走。

友荃的爸爸甚至為了他過敏的體質，特地辭掉工作開一間網路宅配烘焙坊，同時也將友荃獲得的獎助學金，回饋給學校特教班購買軟墊，讓特教班的孩子能夠有個安全的活動空間。他們身體力行、貢獻一己之力幫助其他弱勢團體，用愛及身教教導友荃。

黃敏惠表示，得到市長獎與議長獎的孩子，都是各校優秀、傑出的佼佼者，能獲此殊榮也是對同學們這三年或這六年學習成果的最大肯定。當追求夢想時，每一個孩子都保有永不放棄的精神，永遠都能找到人生最亮麗的出口，期望每一個孩子在大家的祝福下，人生當中能更順遂，即便遇到挑戰，也要永不放棄。