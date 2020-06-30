首屆創生年會　黃敏惠：嘉義市當橋梁

2020年第1屆台灣地方創生年會由台灣地域振興聯盟發起，並以嘉義市擔任首屆的值年城市；從6月30日至7月1日，連續兩天將在嘉市府文化局音樂廳、嘉義文創園區、嘉義市區等地登場，本次年會主題訂為「地域生存戰」，串聯全台地方創生團隊與產、官、學、研各領域，吸引800餘人共襄盛舉。

市長黃敏惠表示，看到全台各地年輕人的努力，相信絕對有能量化危機為轉機。在地年輕人的衝勁，結合不同世代的人們，整合更大能量，讓台灣藉由地方創生產生更大的轉變，「整個城市就是地方創生的場域，為地方找出一條活路，有產業，讓人才能發揮。」並感謝台灣地域振興聯盟選擇在嘉義市舉辦台灣第一屆地方創生年會，賦予嘉義市最大的責任與使命。

國家發展委員會副主任委員游建華談到，此年會聚集全台灣最主要的地方創生團隊，能互相觀摩學習。國發會將持續推行此政策，以強化地方公共基礎建設、提高諮詢輔導頻率、強化創生事業數位轉型、鼓勵企業共同參與、簡化行政程序等，讓台灣各地快速發展。

行政院農委會水土保持局副局長林長立表示，現今地方創生以「聯合艦隊」出航的模式，集中火力，增強力量。水保局也努力推動農村再生，並以跨域加值，創造亮點農村，並強調社區有產業文創再生、組織轉型企業化經營、人才培育與青年導入等，就有延續生命的機會。水保局透過「跨域合作」，扮演平台角色，協助社區所需。

前國家發展委員會主任委員陳美伶指出，地方創生政策是看到台灣人口危機與發展不均衡而提出，108年為台灣地方創生元年，定位地方創生為國家安全戰略層級的國家政策，今年邁入第二年。地方創生代表「跨界(領域)的整合很重要，面臨關鍵時刻，要看清問題本質，才能提出更好的解決途徑。」她也強調，決心與堅定是成功與否的關鍵，感謝在地團隊辛苦耕耘，未來台灣將透過數位與創新讓偏鄉不再是偏鄉。