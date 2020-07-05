拒絕兒少性剝削　嘉義市政府警察局抽獎活動

暑假即將到來，嘉義市政府警察局精心製作限量悠遊卡，希望透過「網路有獎徵答」活動，吸引大眾關注兒少性剝削議題，共同防制兒少私密照遭外流風險。

嘉義市政府警察局局長張樹德說，暑期孩子在外活動時間變多，涉足不良場所及被害風險提昇，為提供家長及孩子一個安心的假期，警察局將守護兒少安全設為當前工作重點，尤其是「兒少性剝削」議題，例如打工場所可能暗藏色情危機、兒少上網可能遭脅迫或誘騙拍攝私密照、甚至被散布外流等問題，呼籲大眾重視。

青春愛嘉義，青春I+1，嘉義市政府警察局在暑假期間將透過多元豐富的宣導、加強掃蕩兒少易被害場所、提升兒少上網安全警覺心等方式，以降低兒少被害機會，也希望家長能於暑假期間多陪伴孩子，一同規劃暑假行程、培養孩子參與正當休閒、體能活動，攜手共同營造優質兒少成長環境。現在，嘉義市政府警察局要來送暑期好禮囉！只要三步驟，各位市民好朋友就能參加有獎徵答活動並有機會獲得限量悠遊卡：

1、至嘉義市政府警察局臉書於本則活動訊息「青春不變調 拒絕兒少性剝削-悠遊卡抽獎活動」按「讚」。

2、將本則活動訊息「分享」至個人臉書(個人設定公開)。

3、於本則活動訊息下方留言「正確答案」並「tag2位以上」好友：範例「拒絕兒少性剝削，答案是，＠***，＠***」。