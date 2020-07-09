電動公車搭乘比賽、科學168教育博覽會　嘉義市獎不完

為推動嘉義市特色觀光及科學教育，嘉義市政府將於暑假期間舉辦「科學168教育博覽會」，今年夏天將於7月16日熱鬧登場。

嘉義市政府交通處為讓來看科展的民眾更加便利，在活動期間「市區66路光林我嘉線」每日雙向將增開8班，班次由原本的40班增加為48班；另「中山幹線」每日亦提供70班次（金山路口）服務，每日共計有118班次公車服務168活動，除此之外更加碼推出搭公車看科展送乖乖行銷活動，民眾只要在7月16日至7月20日活動期間搭乘「市區66路光林我嘉線」於港坪公園下車或搭「中山幹線」到金山路口站下車至活動現場，即可向工作人員領取限量隱藏版乖乖兌換卷（每日限量500份），於博覽會活動期間憑乖乖兌換券及出示愛嘉義APP公車即時動態頁面，於光林我嘉公車服務處即可兌換限量版造型乖乖一包，每日限量500份送完為止。

另外中山幹線同步推出「電動公車搭乘比賽」，於7月13日至7月26日活動期間民眾持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘「中山幹線」電動公車，並至少累積搭乘10次（含）以上即擁有活動資格，活動結束將選出搭乘次數最高的前80位民眾，即可獲得中山幹線公車造型悠遊卡及手持電風扇，活動相關訊息請上交通處官網、FB臉書粉絲團「嘉義市政府交通處」查詢。

嘉義市政府建議，外來遊客可於火車站前之公車候車亭搭乘「中山幹線」或可由火車站對面大三通公車站搭乘「市區66路光林我嘉線」；另外也可在後火車站之轉運中心搭乘「市區66路光林我嘉線」或「中山幹線」至活動會場，為鼓勵民眾搭乘公車，即日起至12月31日止，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通)即可免費搭乘中山幹線、市區66路光林我嘉線及市區7路。為減少等候時間，民眾搭車前可至公車動態網站或用手機下載愛嘉義APP查詢公車到站時間，以減少候車時間。