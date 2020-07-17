談桌遊、環保科技及科學童書　大師講座不容錯過

109年嘉義科學168教育博覽會，今年嘉義市政府特地與天下文化出版公司合作，7月18至20日下午2點到5點在嘉義文創產業園區O棟2F禮堂舉辦「科學168大師講座」，邀請桌遊設計執行長王亞灣、大愛感恩科技總經理李鼎銘等暢談桌遊設計、知識科學童書等議題。

7月18日首場大師講座由2Plus桌遊設計執行長王亞灣分享桌遊設計研發的創新歷程，以及親子間如何透過桌遊玩中學、學中玩，不僅增進感情，也能輕鬆培養孩子面對未來所需的核心素養能力；出身於製造知名遊戲「大富翁」的家族企業，王亞灣以務實的態度加上創新理念，開發許多新桌遊，將遊戲的樂趣傳遞給人們瞭解，對創新有興趣的社會人士、對想知道怎麼和孩子一起玩桌遊的家長，這堂「以桌遊為夢想的舞台」的講座不容錯過。

7月19日登場的是由大愛感恩科技總經理李鼎銘主講的「化腐朽為神奇，當慈悲遇到科技」，暢談推廣「與地球共生息」的理念，如何將環保融入日常生活中，化腐朽為神奇，發揮回收再利用的最高價值；李鼎銘從海運業跨領域投入大愛感恩科技公司，一位環保科技門外漢經過多方學習，帶領著志工、研究人員將寶特瓶垃圾變成環保織品，這之間的心路歷程，將在講座中與聽眾分享。

7月20日的大師講座，由小天下總編輯李黨告訴學生、老師及家長，知識科學書要如何挑選？有哪些類型？如何引起孩子的閱讀興趣？講座中將解答這些問題，帶領大家輕鬆閱讀知識科學童書；李黨投身童書編輯數十年，製作許多陪伴孩子童年的暢銷童書，想瞭解如何在茫茫書海中找尋適合的知識科學書，來聽這場「帶來知識科學童書輕鬆讀」講座就對了。

有興趣的民眾可上天下文化報名，每場前100位報名者，現場即可領取天下文化精選好書乙本。