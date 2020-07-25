正視障礙者　嘉市全國首辦性健康工作坊

對於身心障礙者而言，性也是不可或缺的一部分，但障礙者也同一般人，有愛人及被愛的權利，而不是被社會傳統的想法觀念羈絆，可以有兩性關係的培養，親密的互動，可以有做人基本的權利與價值。

2006年聯合國正式通過身心障礙者權利公約(CRPD)，內容包含身心障礙性康與性權的部分，台灣身為國際的一份子，也在之後相應將人權公約國內化，顯示對於性健康日漸受到重視的趨勢，性健康，是將一個個體與性有關的面向納入整體安適與生活適應的考量，這是作為一個有尊嚴且自主的人之權益，然而身心障礙者的性權，在目前的社會中常常都是被忽略或避而不談的，性健康包含性行為，但絕對不僅是性生活，還有性慾、親密感、被接納與被愛、自我表達都是人很自然的需求。

因此嘉義市政府社會處特別開創了一個長期被忽視，卻非常重要的議題，就是「身心障礙者的性健康」，期待透過「荷光性諮商專業訓練中心」心理諮商師團隊帶領下，讓身心障礙者、家屬、專業人員能夠一起正視身心障礙者性健康的議題，促進其生理、心理與社會安適的狀態，正視每個人都有享有愉悅與安全性經驗的權利，而不應遭受歧視。

性健康工作坊將透過系列課程如「身心障礙者團體與個別諮商」、「家屬團體與諮商」與「專業人員團體與諮商」等，讓身心障礙者、家屬與專業人員正確認識與看待障礙者的性健康，讓身心障礙者議題層面中「性」的意義，性不只是性本身，還深入了解包含完整的情感流動、親密關係與自我認同等，讓社會的友善一同協助障礙者發展性健康，將「生而為人的尊嚴，還給每一個身心障礙者。」

此次的開辦的課程，嘉義市為全國首創辦理的性健康培力系列工作坊，市府特別培力民間團體「社團法人嘉義市康復之友協會」辦理促進身心障礙者性健康的系列課程，未來也期待以此課程的經驗，促使台灣社會竭盡所能承認、促進、尊重與維護身心障礙者的性權利與性健康。