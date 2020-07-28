揪出C肝惡霸！嘉人獨享嘉倍券

▲每月底抽出500元禮券16名，8-10月有3次抽獎機會，愈早完成得獎機會越大。〔圖／嘉市府提供2020.07.28〕

嘉義市政府衛生局響應7月28日世界肝炎日，即日起推出「全嘉SKTO揪 C惡霸」抽獎活動，歡迎設籍嘉義市市民觀看「免費篩檢C肝 攜手保護心肝」影片後，填寫C肝篩檢問卷，即可參加雙重抽獎，每月底抽出500元禮券16名，8-10月有3次抽獎機會，愈早完成得獎機會越大。

衛生局表示，SKTo運動是「S(screen)主動篩檢、K(know)知道結果、To積極治療」，雲嘉地區過去因衛生因素，存有許多隱藏性C肝高風險族群，嘉義市是C肝重災區，東、西二區均列為高風險行政區，根據衛生局統計目前30歲以上市民，還有逾9萬名未篩檢。

衛生局籲請每位嘉義市民都要知道自己是否有感染C肝，掌握正確C肝防治資訊。上網觀看「免費篩檢C肝 攜手保護心肝」影片，掌握正確C肝資訊，可參加精美好禮抽獎。

另線上填寫問卷後即可再參加「嘉人獨享~真心嘉倍券」抽獎，每月抽出禮券500元16名，8-10月共抽出48名，愈早完成得獎機會越大，得獎名單統一於次月(9、10、11月)5日上午9時公佈於嘉義市政府衛生局官網及衛生局嘉市A健康FB粉絲專頁。

衛生局邀請嘉義市民支持免費篩檢C肝活動，設籍嘉義市30歲以上未篩檢市民可透過下列管道篩檢：1.首次參加市民整篩者，提供B、C型肝炎篩檢。2.參加國際扶輪提供嘉義市民的免費C肝篩檢活動。3.週一至週五上午至東、西區衛生所可提供隨到隨檢服務。

如不確定自己是否已完成篩檢，請事前提供「身分證字號」由衛生局(所)協助查詢，諮詢專線2338066#514。