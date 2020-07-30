防範首波熱帶影響雲林　張麗善今巡視防汛整備

▲平和滯洪池佔地9.6公頃，蓄水量51萬公噸，相當於425座標準游泳池水量。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.30）

▲水利處長許宏博說明縣府除加強抽水站水閘門的巡檢及測試移動式抽水機功能外，也密切注意熱帶擾動後續狀況。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.30）

▲張縣長向曹副署長提出建議，希望水利署能再挹注經費，加強滯洪池周邊環境綠美化景觀。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.30）

為因應今年首波熱帶擾動，雲林縣長張麗善及經濟部水利署副署長曹華平今(30)日至虎尾平和滯洪池檢視防汛整備，縣長張麗善表示，根據氣象局預報，8月2日至4日可能出現豪大雨，呼籲鄉親保持警戒，並加強清理住家周邊水溝及雜物，防範豪雨造成淹水災情。張麗善表示，這波熱帶擾動可能會帶來強降雨影響台灣，感謝水利署曹副署長及第五河川局人員蒞臨雲林縣，關心縣內防洪整備工作，縣府已加強水閘門、抽水站等機組整備，這幾天也會加緊檢視各河川排水，針對河道淤積瓶頸段辦理清疏，全力防患水災，讓鄉親可以安心、放心。經濟部水利署副署長曹華平指出，今年6、7月都沒有颱風，但最近氣象局資料顯示，在南海地區有熱帶負壓產生，將於8月2日至4日對台灣造成威脅，可能會帶來蠻大的雨量，水利署昨日已召開視訊防汛會議，展開各項防汛準備，也希望各縣市政府能提早因應，由於雲林縣是防汛重點地區，第一站就到雲林訪查，張縣長特地抽空陪同，可見張縣長非常重視水利防災工作，希望在大家共同努力下能平安度過這一關。縣府水利處長許宏博指出，縣府除加強抽水站水閘門的巡檢及測試移動式抽水機功能是否正常外，也將持續密切注意熱帶擾動後續生成狀況，適時成立應變小組及通知轄內公所加強整備，以即時因應來降低災情，並事先預佈移動式抽水機於沿海六鄉鎮等易淹水低窪地區，俾及時迅速發揮救災功能，同時預先將滯洪池放至低水位，增加滯洪容量。許宏博說，平和滯洪池佔地9.6公頃，蓄水量51萬公噸 ，相當於425座標準游泳池水量，搭配抽水能量每秒6立方公尺的平和抽水站，可以分流湳仔集水區的水，將水排入虎尾溪，減少下游虎尾市區水量，降低洪災。今日張麗善也趁水利署訪查時，向曹副署長提出建議，希望水利署能再挹注經費，加強滯洪池周邊環境綠美化景觀，讓硬體設備能增加一點美學，使滯洪池在災時有防洪功能，平時則可提供居民散步、運動使用。