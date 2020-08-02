表揚好人好事暨孝行楷模　黃敏惠：社會需要良善典範

為表彰本市好人好事暨孝行楷模，2日於東區體育館舉辦「109年好人好事暨孝行楷模表揚大會」，市長黃敏惠、議長莊豐安與市議員、機關團體代表及里長等，齊聚一堂共同表彰好人好事及孝行楷模；透過各方推薦，評選出13位好人好事及9位孝行楷模。

黃敏惠表示，感謝今日參與接受表揚的好人好事代表及孝行楷模，雖然陽光有時無法照亮每個角落，但是幸運地，有一群人總是默默付出奉獻，寫下許多令人感動的故事；社會需要的不是英雄而是典範，我們看到每一位的生命故事都是令人感佩並值得學習其精神，不僅為家庭努力也為社會謀福祉與付出，從困頓的生命中尋求突破繼續往前邁進，也藉由各自不同的信仰，在人生哲學裡充分展現服務熱忱及無私奉獻，讓社會更能彰顯良善的共好，共同發揮「城市酵母」的功用，為社會注入一股無形而強大的力量，點亮社會溫暖之光。

好人好事代表陳營子女士從事理髮技術研發工作60幾年，從年輕到老參加工會義剪隨團服務，非常積極配合工會延攬優良師資並免費輔導技能檢定技術，以樂觀積極態度做公益，照亮周遭的每個人；早年921大地震，陳營子女士熱心主動幫忙工會號召全體會員同仁，募集物資食物及捐款等等送至災區在第一時間提供救助，陳營子女士說過善事讓她感到開心，對於這次能得到好人好事代表的殊榮，生平第一次接受公開表揚的她，內心感動到流眼淚，也慶幸一路走來始終無怨無悔地堅持行善。

孝行楷模代表的魏福來先生15年來默默盡孝道，談到能全職照顧年近96歲的老母親不覺辛苦且甘之如飴，但為了讓母親有更好的照顧品質，於是向市府申請居家人員的長照及喘息服務，讓他能安心出門好好採買食材，回家煮頓好吃的陪同老母親一起話家常，也讓政府的社會服務成為受照顧者的後盾，這樣才能走更長遠的路。