防疫不鬆懈　黃敏惠訪視補習班防疫宣導

近日因疫情嚴峻，為了解嘉義市補習班落實戴口罩之情形，市長黃敏惠今5日特地實地訪視補習班執行狀況，並對補習班宣導「防疫鬆綁不鬆懈」、「拱手不握手、勤洗手」、「密閉空間戴口罩」，確實做好個人健康衛生管理，以降低感染風險，保護自己也保護他人。

黃敏惠感謝補習班防疫工作做的相當嚴謹，並提到防疫必須做到超前部署，也請大家務必提高警覺。雖然前一陣子疫情較為和緩，但防疫鬆綁不鬆懈，請大家密閉空間戴口罩、拱手不握手，也要勤洗手。

教育處處長林立生指出，市府配合指揮中心最新公告事項，即時將相關資訊以Line訊息通知各補習班，因補習班教室大多為密閉空間，且無法維持社交距離，為維護老師及學生之身體安全，請各班務必落實戴口罩政策，後續各項防疫措施仍須大家配合，以維護民眾健康。

志光文理短期補習班李進豐經理稱，志光補習班除了張貼防疫宣導公告，也要求學生上課必須全程戴口罩，並採取記點的方式，如未戴口罩二次，會有停權兩週的宣導措施，教室使用完畢也會全面消毒，如學生有發燒情形，也可使用點數在家裡觀看課程；補習班座位亦設有隔板，讓學生安心上課。

指揮中心今呼籲，民眾出入無法保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險，保護自己與他人。