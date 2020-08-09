2020月老傳情未婚聯誼　九華山幸福登場

嘉義市政府與九華山地藏庵共同辦理「「2020愛你愛妳･月老傳情」未婚聯誼活動，9日在地藏庵菩提樓4樓舉行，為單身男女搭起愛情的幸福橋樑，期待促成好姻緣。

香火鼎盛的九華山地藏庵1樓供奉月下老人，本次未婚聯誼選擇在此舉行，讓月老星君為參加的單身男女幸福加持，活動中市長黃敏惠、黃俊森董事長與參加男女以「合體版剪刀石頭布」遊戲，決定出2名幸運男女贈與手作石蓮(花語：久長)多肉植栽，象徵「月老傳情 一見鍾情」，傳遞溫暖與真情。接著透過療癒石蓮多肉植栽活動進行第一階段接觸，現場備有午茶，參加者可一邊享用精緻的茶點進行聯誼，期間穿插各項有趣互動遊戲，充分認識全場異性朋友，不錯過每一段佳緣，透過幸福幫手，找到適合的彼此。

黃敏惠表示，平時大家都忙碌於工作與生活，能有認識的機會不多，因此我們市府與九華山地藏庵攜手合作，搭建讓大家認識、結善緣的平台，透過遊戲讓大家自然認識，讓大家有機會交好朋友，甚至進一步交往，祝福大家。

黃俊森董事長提到信仰靈驗的親身體驗，以前月老與註生娘娘和其他神明同一供桌，因此我們就讓月老與註生娘娘有自己的殿，假使祂有自己的「公司辦公室」，一定更能發揮；弄好之後我與盧常董都去點燈，現在兩人都有孫子了。為了讓福氣均霑，因此去年開始辦理單身聯誼，幫大家牽線，今天參加者的名單已經放在月老殿了，所以月老「正在工作中」。

嘉義市政府為讓想結婚的新人們安心成家，放心生小孩，積極在育兒及托育政策方面讓市民朋友大幅減輕經濟壓力與負擔，從產前到產後完整服務，提供產檢交通補助、生育補助、育兒津貼及托育補助等，目前東、西區各有一處托嬰中心，亦有喘息服務及育兒指導措施。