嘉市購物節消費登錄突破7千萬　月底可望破億

嘉義市購物節「單筆600元發票就可以抽汽車」活動，自6月21日推出以來金額屢破新高，截至8月9日為止，累積登錄發票數34,845筆，累計消費金額高達74,269,861元，已正式突破7千萬，8月底前將可望破億，其中累計金額最多的類別為大賣場發票，顯見嘉義地區民生消費潛力十足。

根據家樂福公共事務服務部南區經理陳依芳的觀察，上半年因疫情的關係，零售業受到很大的影響，中央政府推出振興三倍券刺激消費，對追平上半年所失掉的營業額有很大的助益。7月中旬振興三倍券開始使用以來，已幫賣場的業績提升兩成。

陳依芳指出，至於為何大賣場在此次嘉義市購物節的發票累計金額貢獻最多，推測可能是上半年疫情太緊張，讓民眾憋了很久，加上振興三倍券的推波助瀾、刺激消費，以及嘉義市政府推出的嘉義市購物節活動，讓民眾有意願來消費，在消費的同時，民眾便會選擇防疫措施很扎實的賣場，像是有自助結帳機的賣場，節省時間外，也能保持社交距離，小朋友也可以自行體驗，各種原因綜合起來，才會有如此的現象。

建設處副處長羅資政說，嘉義市購物節優惠好康活動即將要在8月底截止，距今只剩不到20天的時間，有信心可以破億，呼籲市民朋友一定要把握機會，來嘉購物，買得開心，還可抽大獎，幸運兒更有機會把汽車開回家。羅資政副處長進一步指出，買東西、來旅遊，也要做好防疫，鬆綁不鬆懈，才能安心拚經濟。