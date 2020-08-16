嘉市鼓勵祖孫互動學習　樂齡溫馨成果展

嘉義市祖父母節慶祝活動16日在崇文國小游藝館二樓辦理「溫馨祖孫情 幸福向前行」，鼓勵祖孫經由互動的世代間學習，增進情感，嘉義市副市長陳淑慧除了表揚教育績優團體及個人獎外，並與祖孫家庭一起參與Kahoot競賽活動，場面歡樂、有趣。

陳淑慧表示，隨著社經環境高齡化、少子女化及婚姻關係等變遷因素，傳統家庭結構樣貌漸漸受到衝擊與改變，嘉義市目前65歲以上的高齡人口比例已超過14%，面對進入高齡社會的挑戰，更加凸顯了老人健康與社會照顧的重要性，祖父母是聯繫家庭與穩定世代關係的重要力量，現代高齡、少子女的社會結構中，祖孫世代的關係卻日漸疏離，希望透過推動訂定「祖父母節」，來倡導並鼓勵祖孫互動。

教育處表示，這次活動特別安排嘉義市2所樂齡中心結合老中青三代藉由動態表演展現辦學成果，東區樂齡部分表演「嘉義好七逃」，呈現嘉義有好山好水，又有美食，人生新旅途，還有西區樂齡學習中心表演「樂在琴中」，小提琴現場演奏兩首曲目~望春風與陪我看日出，帶動現場輕鬆、熱鬧、健康的溫馨氛圍，另外，也有崇文國小打擊團及舞蹈班的精彩演出。

活動的高潮由參加的祖孫家庭一起參與Kahoot競賽活動，讓祖孫共同體驗3C科技輔助學習，緊張刺激的祖孫合作搶答競賽為活動增添不少樂趣。

活動中也安排嘉義市頗受市民喜愛的花磚杯墊文創產品製作，祖孫共學同享天倫之樂。最後活動還安排祖孫闖關互動區共有10個關卡，包括古早童玩區、VR及AR科技區、拍照打卡區及「愛的大進擊」、「老化體驗」以及結合嘉義市環保局協助宣導節電綠能祖孫勁量遊戲、衛生局宣導護童反毒大作戰等有趣體驗關卡，邀請祖孫們一同完成世代間同樂共學活動。