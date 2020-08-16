🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方 navigate_next 雲嘉南

嘉市鼓勵祖孫互動學習　樂齡溫馨成果展

記者吳晉輝/嘉義報導
calendar_today2020-08-16 18:50:00

▲ 嘉義市祖父母節慶祝活動在崇文國小游藝館二樓辦理「溫馨祖孫情 幸福向前行」。〔圖／嘉市府提供2020.08.16〕
▲ 嘉義市祖父母節慶祝活動在崇文國小游藝館二樓辦理「溫馨祖孫情 幸福向前行」。〔圖／嘉市府提供2020.08.16〕
嘉義市祖父母節慶祝活動16日在崇文國小游藝館二樓辦理「溫馨祖孫情 幸福向前行」，鼓勵祖孫經由互動的世代間學習，增進情感，嘉義市副市長陳淑慧除了表揚教育績優團體及個人獎外，並與祖孫家庭一起參與Kahoot競賽活動，場面歡樂、有趣。

陳淑慧表示，隨著社經環境高齡化、少子女化及婚姻關係等變遷因素，傳統家庭結構樣貌漸漸受到衝擊與改變，嘉義市目前65歲以上的高齡人口比例已超過14%，面對進入高齡社會的挑戰，更加凸顯了老人健康與社會照顧的重要性，祖父母是聯繫家庭與穩定世代關係的重要力量，現代高齡、少子女的社會結構中，祖孫世代的關係卻日漸疏離，希望透過推動訂定「祖父母節」，來倡導並鼓勵祖孫互動。

教育處表示，這次活動特別安排嘉義市2所樂齡中心結合老中青三代藉由動態表演展現辦學成果，東區樂齡部分表演「嘉義好七逃」，呈現嘉義有好山好水，又有美食，人生新旅途，還有西區樂齡學習中心表演「樂在琴中」，小提琴現場演奏兩首曲目~望春風與陪我看日出，帶動現場輕鬆、熱鬧、健康的溫馨氛圍，另外，也有崇文國小打擊團及舞蹈班的精彩演出。

活動的高潮由參加的祖孫家庭一起參與Kahoot競賽活動，讓祖孫共同體驗3C科技輔助學習，緊張刺激的祖孫合作搶答競賽為活動增添不少樂趣。

活動中也安排嘉義市頗受市民喜愛的花磚杯墊文創產品製作，祖孫共學同享天倫之樂。最後活動還安排祖孫闖關互動區共有10個關卡，包括古早童玩區、VR及AR科技區、拍照打卡區及「愛的大進擊」、「老化體驗」以及結合嘉義市環保局協助宣導節電綠能祖孫勁量遊戲、衛生局宣導護童反毒大作戰等有趣體驗關卡，邀請祖孫們一同完成世代間同樂共學活動。

關鍵字

小提琴 少子女 高齡人口 打卡 樂齡

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽