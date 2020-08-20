強調嘉義是民主聖地　黃敏惠：取得碩士學位一切合法

針對特定人士抹黑質疑黃敏惠的碩士學位，黃敏惠說事實勝於雄辯，真金不怕火煉，取得碩士學位一切合法，黃敏惠表示，嘉義市是民主聖地，我們不分顏色，但是要有是非黑白。

黃敏惠強調，今天特別再次說明，最主要有幾個原因，首先，嘉義大學是嘉義市的重要品牌，一路以來嘉大認真辦學，這樣的努力不能被抹煞。

黃敏惠強調，事件一發生，我們自己很篤定、知道自己一切合法，更感謝所有老師、同學、關愛我們的人源源不斷捎來支持，但是這些抹黑還是很讓人傷心，更讓關愛我們的朋友與支持者受到傷害，所以我們要講清楚，讓事實說話。第三，技術報告有其價值不應被全盤、泛政治的否定，更不能去否定很多人踏踏實實、兢兢業業的學習成果，因為這件事情，也讓她回顧EMBA的就學時光，大家接受老師的指導，跟同學一起拼命學習、討論，真的非常充實，而那時的所學就是現在最重要的能量。黃市長說，自己是用一生看待政治生命，無愧於老師、學校與家人。

黃敏惠也再次強調，取得碩士學位一切合法！針對特定人士抹黑質疑，表示遺憾。

第一、黃敏惠自2000年進入「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」就讀，於2002年考取「國立嘉義大學管理學院碩士在職專班（EMBA）」，並於2005年1月完成學校畢業要求，正式取得「管理學碩士學位」，絕無「進擊」、「升值」之事。

第二、2001年，嘉義大學是教育部當時唯一核准「碩士論文」與「技術報告」雙軌並行的碩士在職專班學校，黃敏惠選擇以實務導向的技術報告，一切合乎當時制度與法規；技術報告具有解決實務問題的價值，黃市長並非特例，也未鑽法律漏洞。

第三、黃敏惠於畢業前亦依學校規定，參加口試答辯及技術報告公開發表會後，正式取得碩士學位，當時制度並無規定需將技術報告上傳至「台灣博碩士論文知識加值系統」等資料庫，針對論文典藏議題，黃敏惠也非特例，所有程序皆依校方規定完成。