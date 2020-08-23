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生命有愛、浪犬無礙　用行動守護毛小孩

記者吳晉輝/嘉義報導
calendar_today2020-08-23 17:51:31

▲嘉義市長黃敏惠呼籲所有飼主，不應該隨意丟棄。〔圖／嘉市府提供2020.08.23〕
▲嘉義市長黃敏惠呼籲所有飼主，不應該隨意丟棄。〔圖／嘉市府提供2020.08.23〕
嘉義市政府為讓變成流浪動物的毛小孩逐步減量，推動狂犬病預防注射及犬貓絕育計畫，與民間團體攜手合作，於蘭潭露營區童軍活動中心舉行「生命有愛 浪犬無礙」活動，23日除了有音樂會及認養活動，更為民眾的家犬及流浪犬進行結紮。

黃敏惠指出，感謝社團法人橋烽關懷生命協會與市府合作辦理流浪犬絕育活動，流浪犬的出生大多是不預期地，且不一定能為附近民眾的接受；因它所衍生的人身安全、環境衛生、交通及噪音等諸多問題，困擾著市民及關心流浪犬貓的愛心人士，今天的活動主要辦理流浪動物絕育，讓流浪動物達到逐步減量。黃敏惠市長進一步表示，市府對於橋烽關懷生命協會、徐春水TNVR-結紮團隊、菩提護生協會協助辦理動保系列活動表達感謝之意，也感謝嘉義市社區大學、南鯤鯓代天府鯤鯓王諸羅行舘、嘉邑代天巡府福安舘的支持，動物保護工作有民間團體共同來合作辦理，必能達到事半功倍之效。

建設處表示，市府今年從6月22日起至11月15日進行狂犬病疫苗優惠施打活動，只要寵物完成登記，可就近帶到與市政府合作動物醫院施打，飼主只須負擔100元診療清潔費用給動物醫院，目前活動還在進行中；此外，自3月16日起也補助嘉義市市民辦理犬貓絕育工作，凡完成寵物登記者，母犬貓補助1500元、公犬貓補助800元，活動已於八月初截止，今年度共補助160隻犬貓。

建設處指出，市府對於今天的活動表示支持與讚揚，今天現場仍有部分免費寵物登記及狂犬病預防注射及絕育，也請市民多加利用。

關鍵字

寵物 狂犬病 毛小孩 流浪動物 結紮

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