荒廢20多年「醬菜工廠」　打造青創基地展新貌

「醬菜工廠」轉型「將才工場」的歷程，如同一場由多元跨域社群共同參與社區改造的「合作接力賽」，以社區（後驛里辦公處、社區發展協會）的信任基礎作為第一棒，於106年時加入在地團體，如島呼冊店、檜木燒烙發展中心，以及博愛社區大學帶領的百名國際志工，共同整理環境承接重要的一棒；108年與嘉義大學景觀學系的產學合作計畫，由社區規劃師帶領大學生進入社區改造現場，將舊醬菜槽轉化為都市菜園，並與鄰近的博愛社大農法班合作，作為推廣友善農法的課程教室。
今年（109）更首度跨縣市交流與臺南築角創意營造計畫、雲林科技大學淺山農村USR，以相放伴交工的方式合作，將才工場逐漸開始向外連結，不再只是單一跑道的接力賽，而是把接力棒也傳給在其他跑道上，且共同想為社區創造改變的人。
「青年」長期以來扮演著活化者角色，不同領域的年輕人，從自身專業出發，協力打造經營空間，從社區規劃師的設計執行、不同學校跨科系青年加入改造、及二代工班青年的進駐裝修，不僅美化了整體環境，更創造了一種正向循環，鼓勵更多青年投入社區改造活動，集結更多新世代的能量，展開與在地長期的對話與合作，亦期待將才工場提供更多青年返嘉的機會，成為地方創生意涵與友善創業的示範基地。