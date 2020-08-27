荒廢20多年「醬菜工廠」　打造青創基地展新貌

「將才工場」是嘉義市後驛社區近年來累積的綠美化改造成果，很難想像這裡曾經是座閒置荒廢20多年的「醬菜工廠」，自104年起透過嘉義市政府環境保護局的社區規劃師駐地環境改造計畫輔導，109年室內空間整理完善後，將有在地青年團隊進駐，持續向外延伸出多元的跨域合作。

「醬菜工廠」轉型「將才工場」的歷程，如同一場由多元跨域社群共同參與社區改造的「合作接力賽」，以社區（後驛里辦公處、社區發展協會）的信任基礎作為第一棒，於106年時加入在地團體，如島呼冊店、檜木燒烙發展中心，以及博愛社區大學帶領的百名國際志工，共同整理環境承接重要的一棒；108年與嘉義大學景觀學系的產學合作計畫，由社區規劃師帶領大學生進入社區改造現場，將舊醬菜槽轉化為都市菜園，並與鄰近的博愛社大農法班合作，作為推廣友善農法的課程教室。

今年（109）更首度跨縣市交流與臺南築角創意營造計畫、雲林科技大學淺山農村USR，以相放伴交工的方式合作，將才工場逐漸開始向外連結，不再只是單一跑道的接力賽，而是把接力棒也傳給在其他跑道上，且共同想為社區創造改變的人。

「青年」長期以來扮演著活化者角色，不同領域的年輕人，從自身專業出發，協力打造經營空間，從社區規劃師的設計執行、不同學校跨科系青年加入改造、及二代工班青年的進駐裝修，不僅美化了整體環境，更創造了一種正向循環，鼓勵更多青年投入社區改造活動，集結更多新世代的能量，展開與在地長期的對話與合作，亦期待將才工場提供更多青年返嘉的機會，成為地方創生意涵與友善創業的示範基地。