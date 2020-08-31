嘉市9月發票滿千送百　總額1千萬元領完為止

嘉義市刺激消費振興經濟，好康一波接一波，嘉義市長黃敏惠推出嘉義市民「滿千送百、現金加碼」活動，自9月1日起，嘉義市民可憑9月發票累積滿1千元領100元，每人最多可累計滿3千元發票，領到現金3百元，現金總額1千萬元，領完為止。

黃敏惠表示，嘉義市購物節活動受到雲嘉南鄉親熱烈支持，發票累計總金額很快破了1.5億元，眼見8月31日購物節就要結束，嘉義市再推出「滿千送百、現金加碼」活動，希望買氣持續旺下去，現金加碼總金額1千萬元，請市民掌握「滿3千送3百」、「每人每號可領5人份」、「每日限量500號」以及「兌領發票現場捐贈」、「發票不可有買方統編」等原則，於上班日上午10點到下午4點，攜帶身分證正本、印章至嘉義市政府一樓聯合服務中心櫃檯兌領，為了讓市民掌握兌領時機，現金餘額同步連線嘉義市政府建設處首頁以及愛嘉義APP，市民朋友可以隨時查詢。

而8月31日截止的「嘉義市購物節」活動，民眾手上6月21日起至8月31日止的發票，只要單筆消費滿600元以上，也要把握時間在9月9日 24:00前登錄LINE上傳發票，嘉義市政府建設處表示，許多自活動初期就累積大量發票的民眾瞬間蜂擁而出，趕在活動尾聲一次登錄，使得單日登錄資料一度達到3000筆，最後一週平均每日登錄金額也逼近6百萬元。

打破1.5億元關卡的民眾是來自水上的趙小姐在好市多嘉義店購買衛浴用品，27日登錄發票後成為獨得現金1萬5千元的幸運兒，建設處表示，無論是個人消費或公司採購，都具備抽獎的資格，活動期間發票可登錄至9月9日，如果能夠衝破2億元，將再發出2萬元現金大紅包。

嘉義市購物節抽獎活動，共有Toyota汽車等300多項好禮，訂於9月11日下午2點在嘉義市購物節粉絲專頁線上直播抽獎，在嘉消費，多買多賺，更多嘉義市購物節最新消息與發票登錄抽獎活動，敬請鎖定「2020嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁。