大雨過後防範登革熱黃金周　嘉市府呼籲加強環境清潔

依據疾病管制署統計，2020年截至8月30日目前國內已累計15例本土登革熱病例，嘉義市政府衛生局呼籲，近期嘉義市持續有午後陣雨，降雨過後，易形成積水將使大量蚊子孳生，蚊子於積水產卵，將導致登革熱流行的機會大增，故加強清除環境中積水容器為防疫當務之急。

都市農場是常見市區登革熱高風險場域，由於種植作物需要用水，菜(果)園內時常可見各式儲水容器或是大型儲水桶，如果沒有妥善加蓋或是覆蓋，易成為病媒蚊孳生的溫床，菜園蓄水容器應選用16目孔隙大小之紗網，拉平覆蓋於容器上，再使用腳踏車輪胎內胎、鬆緊帶或彈力繩等固定封口，並確認無蚊子可飛入之空隙，「自己種菜自己吃，但千萬別讓自己也成為蚊子的佳餚」。

嘉義市政府衛生局提醒市民朋友，雨後應加強戶內外整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」基本功，將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤等容易積水容器澈底清除，如要使用應儘速將積水倒掉，刷洗容器內壁；頂樓、陽台或地下室，如因雨積水，應儘速疏通排除積水，保持乾燥，以降低病媒蚊密度，市民應掌握防疫時效，澈底清除家戶內外積水容器。

因應國際新冠肺炎(COVID-19)疫情我國採取邊境管制措施，截至8月30日累計58例登革熱境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多，返國或返回居住(工作)地後兩週內，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史；也請醫療院所醫師提高警覺，加強TOCC(旅遊史、職業史、接觸史及群聚史)之問診，如遇有疑似感染個案請及早通報，以利衛生單位採取後續防治措施，請民眾切勿延遲就醫。