嘉義市購物節直播抽獎　市長黃敏惠親自開獎

為期兩個多月的2020嘉義市購物節至8月31日圓滿落幕，網路直播抽獎11日下午２時在市府記者室舉行，由嘉義市長黃敏惠親自點擊抽獎按鈕，抽出「發票登錄抽獎」活動362個名額(內含320名得獎者及42名備取名單)，現場也邀請林春發律師事務所的林春發律師進行抽獎見證。





黃敏惠致贈破1.5億與2億的幸運登錄者(趙小姐與章小姐)現金紅包並表示，看到截止日登錄總筆數達63,514筆，累計登錄金額高達新臺幣226,039,748元，這代表大家共同一起來「振興拚經濟」，而今天透過嚴謹公平機制直播開獎，「現在中獎的朋友趕快找出你的發票，這非常重要！」也特別恭喜打破1.5億元關卡的趙小姐，以及破2億的章小姐，其中，先前破1億與這次2億的發票都是在家樂福開出。

黃敏惠也預告，10月1日(中秋連假)起即將迎來打造全國最大夜遊光影藝術展的《光織影舞》；而《2020嘉義市搖滾音樂祭》也將於國慶連假(10月9日至10日)開跑，歡迎大家繼續來嘉遊玩。

市府建設處表示，前四獎(Toyota Vios雅緻款、GOGORO電動機車、Dyson無線吸塵器等)第1至第4位中獎人將依序分別獲得頭獎至肆獎，第5至第320位中獎人，獲得購物節最嘉好禮，第321位至第332位則為大獎備取名單，第333位至第362位是最嘉好禮備取名單，頭獎至肆獎獲獎人須配合市政府出席9月26日頒獎典禮領取獎項。

建設處指出，今天抽出幸運得主後，活動小組將根據各位登錄時所提供的發票資料，檢核各中獎發票是否符合活動資格，預計於明天(9/12)下午3點在「2020嘉義市購物節」的Facebook粉絲專頁進行公告，後透過Line、電子郵件或電話等方式，進行中獎通知，若以紙本發票登錄的中獎人，請於9/14至9/18期間攜帶中獎發票正本至嘉義市政府建設處工商科(地址：嘉義市中山路199號一樓)，進行獎項領獎核對作業，核對無誤即可辦理領獎作業。