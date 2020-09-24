加強應變統合救災　台鐵宜蘭區鐵安演習首度拉站外舉行

台鐵局每年度都會由各區大隊舉行地區「鐵安演習」，今年宜蘭區演習有別於以往，首度拉到站外舉行，今（24）日下午在宜蘭與二結間高架路段進行實員演練，演練項目包括：強烈地震應變、列車車廂出軌及軌道、電車線損壞等多個項目。
台鐵的營運里程總數約為1,065餘公里，軌道總長度則為2,480公里，部分路段為偏遠地區、地下及高架路段，鐵路事故如發生在相關路段時，旅客引導救護、設備搶修復原等應變處置措施及與消防、救護等局外單位的聯繫、協同救災能量都相當重要，因此，每年度各區都會舉行「鐵安演習」，培養「居安思危・有備無患」的意識。
宜蘭區「鐵安演習」以往都在站內舉行，今年則設定行車事故發生在宜蘭與二結間的高架路段，今天下午14時30分進行實員演練，演練項目包括：強烈地震應變、列車車廂出軌及軌道、電車線損壞、號誌設備故障、警戒、防搶、防疫、救護及消防、旅客接駁、受傷及送醫後單一窗口服務、事故現場蒐證及各單位搶修作業演練、新聞發布及媒體公關聯繫等。
今天的演練，除了台鐵局宜蘭區大隊運務、工務、機務、電力、電務、號誌及警務等單位150多人參與演練之外，宜蘭縣警察局、宜蘭縣消防局宜蘭消防分隊、衛生局宜蘭衛生所、宜蘭憲兵隊、宜蘭縣後備憲兵協勤隊等也都派人參與，另外也出動消防器材車、消防救護車、憲兵協勤車、警務車、電力維修車、旅客公路接駁車及多部救險吊車等車輛共同參與演練。