加強應變統合救災　台鐵宜蘭區鐵安演習首度拉站外舉行

台鐵局每年度都會由各區大隊舉行地區「鐵安演習」，今年宜蘭區演習有別於以往，首度拉到站外舉行，今（24）日下午在宜蘭與二結間高架路段進行實員演練，演練項目包括：強烈地震應變、列車車廂出軌及軌道、電車線損壞等多個項目。





▲台鐵宜蘭區「鐵安演習」在宜蘭與二結間高架路段進行演練。（圖／台鐵宜蘭運務段提供)