臉書報許崑源死訊惹怒韓粉　王浩宇：服務處明關閉1天

新頭殼newtalk高雄市長韓國瑜罷免案昨（6）天投票通過，高雄市議會議長許崑源當晚8點45分在自宅墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書PO文表示：「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引起眾多韓粉不滿，號召明天上門討公道，警方研判韓粉們屆時可能會丟雞蛋、砸水球，王浩宇隨即宣布服務處將暫停營運一天。面對外界不滿聲浪，王浩宇事後解釋，是因為得知消息非常訝異，才會在求證後，第一時間在臉書發文告知支持者，單純只是為了告知民眾政壇最新訊息，訊息內容與所有的媒體第一時間的報導內容均雷同。王浩宇指出：「內容單純為陳述許議長長期力挺韓國瑜的事實，並未加入任何評論，完全沒有對許議長不敬之意」。另外，王浩宇提到，第一時間刪除貼文，是避免「被政治操作」，他說：「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意」，並強調「任何生命的逝去，無論政治立場為何，都是場悲劇」，雙方互相的攻擊均沒有必要，他也請許崑源的家屬節哀。王浩宇除了連續在臉書發文解釋外，昨晚與今早至少兩度在貼文中向許崑源家屬致歉，但韓粉仍然忿忿不平，「鋼鐵韓粉杏仁哥」今（7）天就在臉書轉貼「村長號召網友週一13:00中壢區福州路28號王浩宇辦公室集合」。王浩宇也在臉書宣布，警方研判韓粉們屆時可能會丟雞蛋、砸水球，為避免升高衝突場面，明天服務處暫停營運1天。新聞來源為Newtalk 新頭殼