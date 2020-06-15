台大否決學生會轉型正義提案　促轉會：樂見自主討論

台灣大學學生會日前提案成立「校園轉型正義小組」遭到校方否決，促轉會今（15）日表示，樂見各機關、學校自主開啟轉型正義的討論，依據促轉條例，官方應與民間協力，一起促進轉型正義、深化民主，雖政府須投入資源與公權力以執行促轉相關業務，但更重要的是帶動社會對此複雜議題討論與省思。台大學生會日前提案建議邀集歷史研究教師、校史館代表、學生代表、各學院教師代表，共組校園轉型正義小組，當時就有人認為成立該小組就是「政治鬥爭」、「製造紛亂」，甚至將「促轉」扭曲為「拆傅鐘」。該提案13日在台大校務會議討論時，場外更爆發學生與校友火爆對峙，最終以24票贊成、109票反對未能通過。學生會長凃峻清對此感到遺憾，呼籲台大勇於面對過去的錯誤。促進轉型正義委員會今天發布新聞稿表示，台大學生會上週於校務會議提案成立「校園轉型正義小組」一事，媒體與社會輿論在討論相關議題的過程中，對於轉型正義的認識與理解仍有所誤解。促轉會指出，轉型正義是民主化後，對於威權時期國家侵害人權的反省與善後工作。從政府機關到公私部門，固然會因掌握的資源、權力與性質不同而各有其職，在這個歷史工程中，促轉會固然依促轉條例，肩負規劃與推動開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不法之責；但促轉條例中也指出，官方各級機構應與民間協力，不同部門一起努力促進轉型正義、深化民主的方向。但促轉會表示，徒法不足以自行，雖政府須投入資源與公權力以執行促轉相關業務，更重要的是帶動社會對此複雜議題討論與省思，而承載未來的年輕學子從未缺席。促轉會舉例，去年2月過世的前東吳大學政治系教授黃爾璇，1983年遭校方無預警解聘，黃教授的家屬與學生長期懷疑解聘原因是政治迫害，但並無證據。促轉會收到陳情後立案調查，經訪談與政治檔案的清查，找出當時黃爾璇在校內受到監控的證據，釐清這個重要的歷史真相；此外，例如東吳大學、政治大學等學校的蔣介石銅像，近年來也持續成為校園師生討論如何處置的焦點。促轉會強調，樂見各機關、學校自主開啟轉型正義的討論，無論是就歷史真相的追求、威權象徵空間的轉型等，促轉會也將持續透過相關基礎資料的開放與研究成果的釋出，帶動討論，也願積極提供需要者相關協助。新聞來源為Newtalk 新頭殼