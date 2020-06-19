代表藍營參與高雄市長補選？ 侯明鋒聲明：會以病人為重

有關媒體報導高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒有意代表藍營參與高雄市長補選事宜，侯明鋒今(19)日發表簡短聲明表示，守護民眾向來是侯家家風，他身為醫者丶師者，對偏鄉醫療的關心不會改變，他會以病人為重，感謝社會大眾的肯定及關心。這幾天媒體傳言侯明鋒將代表國民黨有意參加高雄市長補選，他的親弟弟新北市長侯友宜今天表示，二哥侯明鋒是一個熱忱、具有關懷情操的醫師，熱愛高雄醫學大學附設醫院，守著南部跟東部的醫療，做為他一輩子的志業，對政治沒有多大的興趣，兩兄弟也從來不談政治，希望大家支持鼓勵侯明鋒把醫療做好，「他就是這麼一個醫生而已，不要想太多。」侯友宜說，自己把政治工作做好才是最重要，所以獲得二哥侯明鋒的支持，他也支持侯明鋒的專業工作，彼此互相尊重。侯明鋒一輩子的志向就是做好醫療工作，關心南部、關心東部，尤其視病如親的個性，還滿適合當醫生的。高醫表示侯明鋒的院長任期至今年7月31日才屆滿。侯明鋒聲明如下：一丶守護民眾向來是侯家家風，本人和胞弟侯友宜市長恪守家風；二丶在高醫，本人身為醫者丶師者、照護病人的健康、傳承醫學知識與不斷精進的信念與作為，始終如一；三、對偏鄉醫療的關心，不會改變；四丶感謝社會大眾的肯定及關心。本人會以病人為重。新聞來源為Newtalk 新頭殼