亞洲電競公開賽新北開打　多國選手同場較勁

新北市政府為鼓勵電競產業發展，與主辦單位「鍇睿行銷」攜手舉辦首次「亞洲電子競技公開賽」，本月2日共同宣布賽事活動開打，將於圖奇 (Twitch)線上預賽，賽事項目計有《英雄聯盟》及《爐石戰記》，共吸引台灣、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國、菲律賓等計 3000餘位好手與賽，角逐250萬新台幣總獎金，總決賽規劃於8月底在新北市民廣場盛大舉辦，歡迎民眾屆時親臨現場，感受緊張刺激的電競賽事氛圍。新北市吳明機表示，市府在電競政策規劃上，著眼「場域建置」、「人才培育」及「活動推廣」等三大策略，在三重的「新北電競基地」，自107年8月起已陸續舉辦電競產業人才課程、電競學程專班、電競丙級裁判、教練講習等，至今已培養937人次電競產業新血。電競基地在今年5月底更升級2.0版，新增電競攝影棚及導播間等多項電競場域，提供民眾嶄新的電競體驗。此外，市府也藉由與永和的ahq職業電競戰隊聯名，共同打造新北成為電競選手與產業人才庫。吳明機指出，活動推廣是新北市今年的重點，暑假的國際電競賽事活動，可讓國內選手與國外選手互相交流精進競賽技巧。電子競技目前有望列入2022年杭州亞運正式競賽種類，市府也朝此方向規劃，將電子競技列入「2021全國運動會」競賽種類，這次「新北主場」的「亞洲電子競技公開賽」，除展現新北市對電子競技運動的支持，也將藉此活絡電競運動風氣，打響專屬新北電競品牌。「鍇睿行銷」執行長顏宥騫表示，感謝新北市政府以實際行動支持電競運動賽事發展，台灣電競實力在國際上舉目共睹，政府資源如能多加挹注，國內電競力量將會更強大，民間企業與市府在此次賽事合作是個好的開端，當然希望能像在場微星科技 (MSI)等更多企業支持推廣電競，共同合作把餅做大，眾人齊心為電競運動努力，讓電競文化持續發散，產業蓬勃向上。ahq《英雄聯盟》前職業電競選手-西門與亞運《爐石戰記》冠軍香港選手-Kin也現身記者會現場，為參與此次國際賽事的新北同學加油打氣，西門跟Kin分別報名《英雄聯盟》與《爐石戰記》項目，Kin更表示感謝主辦單位與新北市政府提供電競賽事與國際交流舞台，也期待透過賽事，與亞洲其他國家選手交手，互相切磋實用對戰技巧。經發局長何怡明說，未來將持續辦理電競產業課程、賽事及親子電競營等相關推廣活動，觸及更多民眾親近電競，培養電競各領域的專業人才，達到扶持電競產業發展成效，同時透過新北國際大城優勢，促進新北電競產業、人才與活動鏈結，開拓國際電競產業整體商機。新聞來源為Newtalk 新頭殼