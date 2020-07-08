就因是蘇嘉全外甥　藍委爆料：國營肥貓涉弊屬實卻沒事

國民黨立委林為洲、孔文吉今（8日）上午召開記者會爆料，唐榮鐵工廠公司總經理張仲傑，把公司當成家族事業，涉及多起背信罪，還被經濟部查證屬實，但調查結果卻被列為密件，負責調查的行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花卻相繼升官，就因為張仲傑是總統府祕書長蘇嘉全的外甥。林為洲表示，早已被多次點名為「國營肥貓」的張仲傑，從技術工直升為年薪400萬的總經理，卻被檢舉有4大弊案，包括：將唐榮員工旅遊，外包給次子的「巨群旅行社」承攬；2016年至2017的公司物資採購，都交給長子；唐榮員工制服，則交給張仲傑老婆在屏東開設的「小丑魚服飾」承作；甚至低價將公司鋼材，以1.6億元的金額，未經公司會計審查，就自行賣給紅雲公司，事後張仲傑還和紅雲董事長戴國卿出遊打卡，涉嫌收受百萬元回扣。林為洲指出，張仲傑的行徑遭公司員工檢舉後，不僅公司內部有展開調查，因唐榮為經濟部國營事業委員會轄下的國營機構，因此國營事業委員會也有展開調查，並查證屬實。然而，國營事業處副主委吳豐盛，就是唐榮官派董事長，最後的調查結果，雖以時任經濟部長沈榮津的名義發出公文，但該公文卻被列為密件。孔文吉表示，去年10月17日他在立法院質詢吳豐盛時，就指控張仲傑將唐榮當成家族事業，每次承包都收回扣 :「我若講錯我願意道歉」，要求經濟部要去調查，結果到現在毫無答覆或說明，可以說是官官相護，原來是調查結果都被列為密件。林為洲直指，一個公司的總經理做這種事，是背信罪要移送的，但因為張仲傑是蘇嘉全的外甥，調查結果還被列為密件，整件事情不僅不對外公布，也不懲處、不處理，要為該事件調查負責的人還通通升官了。國民黨團將把該案移送檢調調查。新聞來源為Newtalk 新頭殼