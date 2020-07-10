參審、陪審無法併行？民團批司法院魚目混珠

不滿司法院稱「國民法官」已融合陪審與參審制優點，民間團體9日在立法院召開記者會，民間司改會董事長林永頌批評，司法院應該說清楚參審、陪審制的優缺點，不該用魚目混珠誤導民眾。民進黨欲在臨時會通過國民參審法草案，民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民間團體組成「陪審參審一併試行推動大聯盟」，持續在立法院舉行靜坐抗議，今天邁入第11天。林永頌表示，司法院日前的新聞稿提出兩案不能併行的理由很荒唐，司法院聲稱其版本融合參審、陪審兩制，甚至稱國民法官法是陪審制的進化版「他真敢講」。林永頌直呼，蔡總統若不了解制度無可厚非，但司法院不能說不懂，稱版本是融合參審、陪審制，這非常不誠實、魚目混珠，民進黨該怎麼面對支持陪審制的黨綱呢？至於司法院稱實施陪審可能會有人權問題，林永頌反駁，沒有一個制度保證沒有冤案，只是數量上的問題，就比例上陪審冤案比例更低，因為職業法官反觀會有職業偏見，反倒是人民當法官比較會從無罪認定的角度看待。針對司法院民調稱民眾支持參審的比例有78.2%，支持陪審只有19.2%，林質疑，當時人民只能參與卻不能決定的觀審制，民調也有9成支持度，讓人懷疑民調真實性，且司法院很多民調題目都有誤導的疑慮。新聞來源為Newtalk 新頭殼