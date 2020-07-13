約聘三年成準公務員　葉毓蘭：比誰的紅包大背景硬

行政院人事行政總處擬修訂《聘約人員人事條例》，將國考公務員和聘約人員「兩軌制」，聘約人員若符合資格，進用滿三年後就能成為「準公務員」，此項政策引發國民黨反彈，立委葉毓蘭在臉書上ＰＯ文批評，這樣法令「明顯違反憲法85條後半段的規定」。葉毓蘭表示，外交圈內說：口譯哥即將可以扶正，變成14職等的大使了。更有人說：黑官漂白的捷徑，只差一個「捐官買官」條例，通過後，就可以把考試院廢止了！葉毓蘭指出，如果真有這個法，明顯違反憲法85條後半段的規定，非經考試及格者，不得任用 。葉毓蘭認為，制度不是不能改，但是不能是以改革為名，來漂白黑官，破壞幾千年來好不容易建立的考試用人制度，摧毀文官制度。葉毓蘭提到，警察大學的學生來自四面八方，因為在學期間享有公費，所以吸引許多考上一般優秀大學，但是家計較為辛苦的年輕人，尤其在遇到經濟危機或家中變故時，警大是一個雖不滿意，但可以接受的選擇，而警大的校友經過司法官考試、外交特考，成為國家重要的楨幹者，比比皆是。葉毓蘭認為「這個彈性用人的巧門一開，後患無窮！！！」，她更在文章最後標記「＃就像土豆電腦揀選的卡好」、「＃黑官一開將來比誰的紅包大背景硬」。新聞來源為Newtalk 新頭殼