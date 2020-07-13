監委人事本周決戰 立院全面戒備「逼不得已」

立法院明（14日）上午將進行監察院長被提名人審查會，為避免國民黨大動作杯葛，立法院比照反年改抗爭，調動大批警力、高規格維安，並架起層層拒馬，卻遭國民黨抨擊「戒嚴」。但立法院副院長蔡其昌表示，這是「逼不得已」，因不想像過去國民黨多數的時代，在立法院有暴力衝突情形。立法院今就監察院長及監察委員同意權案舉行公聽會後，14日上午將進行監察院長被提名人審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行同意權案投票表決。除監委名單備受爭議外，朝野最大癥結點，還是在於監察院長被提名人陳菊，民進黨團今起已派人輪班守議場，國民黨團明也將發動甲級動員，具體戰術能對外保密，更不排除號召支持者拉高抗議層級。為獲得民眾支持，國民黨團定調，這次反對監委提名的行動，會主要訴求在「凸顯這樁人事案的不合理」，因此先與國民黨中央分進合擊，大批蔡政府為了護航陳菊進監察院，不惜對立法院實施「戒嚴」。但蔡其昌受訪表示，警方怎麼部署，他們是專業，立法院沒有辦法對警方的部署有過多意見」。蔡其昌也強調，目標就是三個原則，第一、不要發生警民嚴重的毆打及流血事件，第二、保障國會議員到立法院開會的人身安全，第三、希望國家能夠正常運作，其他尊重台北市警察局或警政署的警力部署。立法院秘書長林志嘉也表示，維安是為了確保議事進行及保護立委的人身安全，因為警方有接獲訊息指出，可能再發生衝突甚至號召民眾，因此為避免民眾與警方過度衝突，還是得提高維安層級。新聞來源為Newtalk 新頭殼