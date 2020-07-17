民進黨中常委之爭：8席底定　綠色友誼、湧言會3搶2

民進黨將於19日舉行全國黨代表大會，將改選新權力核心。在10席中常委部分，一般初估新系3席、英系2席、蘇系1席、正國會2席，剩下的2席，將由綠色友誼及湧言會推出的3名男性中執委抽籤決定。只不過，黨秘書長林錫耀這幾天還在努力協調，也許最後不必抽籤。受到疫情影響，部分海外黨代表無法回國，各派系初估這次出席的黨代表人數應該只有590名上下，將選出30名中執委與11名中評委。中執委當選票數的安全門檻落在19票左右。根據多名派系人物相互估票，新潮流有8席中執委實力，中常委2男1女（梁文傑、李昆澤、許淑華）應可順利當選；正國會有6席中執委實力，推出的的1男1女（陳茂松、陳亭妃）也可各各以3票當選中常委。至於英系與黃偉哲系統合作，推出黃承國、蘇震清兩人，實力正好當選；至於蘇系則有2席中執委實力，推出的中常委的吳秉叡還差1票，派系人士表示，將等中執委選舉結果出爐後，秘書長林錫耀協調支援。至於擁有三立媒體資源、極力擴大版圖的湧言會，則想搶下2席中常委（王定宇、陳啟昱），但其他派系人士估計他們應該只有4席、還不到5席中執委實力，也就是將與只有2席中執委的綠色友誼連線（推何志偉選中常委），以抽籤方式從3男中抽出2男。不過，綠色友誼連線人士則認為，他們其實擁有4席中執委實力，最後不會進入抽籤。至於中評委選舉，非新系與新系搶評召，目前實力約末落在6比5之間。新聞來源為Newtalk 新頭殼