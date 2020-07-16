監院人事同意權明決戰！綠委全體夜宿議場　藍嗆抗爭到底

立法院會明天將進行監察院人事同意權案投票，朝野立委今（16）日因清場行動爆發嚴重衝突後，民進黨團表示，民進黨立委晚間全都夜宿議場，也會要求成員一致投票；國民黨團則揚言全力阻擋，不排除以突襲方式進行抗爭。立法院臨時會原定14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會，14日下午至16日依序進行監察委員被提名人審查會，17日院會進行同意權案投票。不過，國民黨團連續3天占據主席台，導致審查程序無法進行。民進黨團今天下午挾人數優勢發動清場奪回主席台，過程中爆發嚴重推擠，藍綠立委多人掛彩。立法院長游錫堃在混亂中宣告民進黨團提案且表決通過，監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決。對於監察院人事同意權案投票明天將進行關鍵的「終局之戰」，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，今晚全體民進黨立委夜宿議場，黨團也會要求成員明天一致投票；國民黨立法院黨團總召林為洲揚言會全力阻擋投票，不排除從今晚到明天以突襲方式抗爭。時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，因為在過程中未對監委被提名人進行審查，所以明天會投下反對（不同意）票，並將提出程序動議，希望明天或下周召開審查會，讓監委被提名人可以接受立委詢問，進行實質審查。民眾黨立院黨團總召賴香伶表示，明天5位黨籍立委將不會進議場投票。黨團並發出聲明，抨擊民進黨團一黨獨大的霸道作為，明天要以人數優勢強勢通過監察院人事同意權，硬生生輾壓他黨立委職權，實屬傷害台灣民主惡例。新聞來源為Newtalk 新頭殼