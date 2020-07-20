立院扯髮被封「女戰神」葉毓蘭：此生第一次打架

國民黨立院黨團近日為了監察院人事案，與民進黨團爆發激烈的肢體衝突，國民黨立委葉毓蘭扯民進黨立委邱議瑩的頭髮，引發議論，甚至被封為「女戰神」。她坦言，自己過去所受的警技訓練，是要為民除害、保護弱勢，不要期待她會成為「立法院的葉問」。葉毓蘭透過臉書表示，這2天她的粉專多了2000多個讚，有人說她因為「拉髮葉」爆紅，是立院女戰神，「這是我生平第一次以暴制暴，扯髮自衛，此生第一次打架啦！」她回憶自己唸警校的心路歷程，葉毓蘭說，1976年夏天，她從北一女畢業進了警官學校，開始接受軍事化訓練，除了每周4小時的柔道、跆拳社外，還有擒拿體育的課程；跟她同期的女生有9個，對摔對打時，因為體型最小，所以她常在排尾，「是被教官叫出去當示範的靶子，就是與學姊或男同學對摔，肉砧當久了護身倒法學的最好，隨時自保，很耐打耐摔，讓我一生受用無窮。」葉毓蘭指出，當年警大招收女生是大新聞，常常有外賓來參觀女警官上體技課。1976年還應邀前往天母的美國學校表演，慶祝美國建國200年。因為葉的體型最小，特有戲劇效果，所以就讓她表演了一對四，四名彪形大漢攻擊她，又一一被她撂倒，其中有一位同學更是奧運柔道國手張守忠（七段），表演結束後還有美國大兵追上來要拜她為師。「從警大畢業40年，柔道黑帶已經不知道放到哪裡」，除了她1985年去美國讀書，在芝加哥與警察巡邏見習時，葉毓蘭的美國師父不相信她是台灣警察，只好在他們面前示範擒拿，秀出霸王請客、船夫撐篙等招式，還沒做完基本八式，配合的美國警察已經痛得哇哇叫；在芝加哥讀博士的那幾年，雖是芝加哥治安的黑暗期，但是她的美國朋友們都還能放心，知道她會保護好自己。她接著表示，這麼多年來不曾使用過的警技，在日前被某綠委幾乎把她勒昏後，「彷彿被喚醒了」。她強調，過去幾十年，自己一向動筆不動手，也希望各位不要期待她會成為立法院的葉問，「我當年所受的教育訓練，是要降魔伏妖、為民除害、保護弱勢的」，她會記住：無忝所生、無忝所教。葉毓蘭感嘆，自己已年過花甲，本應歸隱山林，最近在立法院看到執政黨如何強凌弱、眾暴寡，有點開始懷疑人生有必要如此虛擲嗎？但是今天上午看到94歲的英國女王伊莉莎白二世為百歲老兵摩爾授勳封爵，很有感觸。摩爾在英國新冠肺炎最嚴重的時期，以助行器在自家的花園步行百圈為醫療資源募款，目標是1000英鎊，受到感動的民眾捐了3200萬英鎊。她自我勉勵，「比起老摩爾、英女王，62歲不應是我的藉口，國家需要我，我一定會全力以赴，使命必達！」最後，葉毓蘭也不忘邀請民眾到她的粉專按讚。起因於國民黨團總召林為洲，因應網路時代，他要求黨團新科立委的臉書粉絲數要有「5萬讚以上」，而葉毓蘭到目前為止，有2萬7千多個讚，距離目標稍有一段距離。新聞來源為Newtalk 新頭殼