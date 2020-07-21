不滿綠強推國民法官法　民團點名柯建銘滿嘴謊言

立法院臨時會昨天（20日）針對「國民參與刑事審判法」草案挑燈夜戰、逐條表決，預計在22日完成三讀程序。民間團體今天(21日)再度召開記者會，痛批民進黨過去支持陪審制，如今昨是今非，非常諷刺，呼籲臨時會不該草率立法，民進黨應傾聽民意，現在還來得及停下來。由民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民間團體所組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」，上午舉行記者會，批評民進黨在民間團體及在野黨強力反對下，仍狹國會多數進行表決大戰，呼籲執政黨應懸崖勒馬。民間司法改革基金會董事長林永頌指出，司法院對司改會民調批評，包含制度描述太多、用詞誘導：英美「先進」國家、立場誘導民間反對聲音很大、涉及主觀偏好：制度名稱等，對此，司改會駁斥司法會質疑，並一一說明，題目在100字內，符合專業規範、先進是客觀事實，英美是落後國家嗎？民進抗議團體包含170團體、學界、學生聯盟等，反對聲音不大嗎？民調說明陪審參審制才清楚。「權利使人腐化，更使人傲慢、瘋狂、沒理性！」司改國是會議委員張靜質疑，臨時會這3天的討論會是理性的嗎？在野黨反對民進黨強推的國民法官法，民進黨不聽就急於表決，完全喪失理性，該法是司法改革重中之中法案，民進黨卻強渡關山，讓過去支持民進黨的人民、團體失望。張靜提及，聯盟中有三分之二的團體，過去都是民進黨堅定支持者，然而這些人紛紛跳出來反對，因為過去民進黨的黨綱就是支持陪審制，在民進黨主政下，把陪審制的精神推翻、不理黨綱，真的很諷刺，「三個反對黨支持民進黨黨綱，民進黨卻反對自己黨綱！」「民進黨強推國民法官法，會鬧國際笑話！」台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍說，立法院昨天表決到晚上12點，這樣強推有沒有意義？看到民進黨發言很感概，他們以前一同推動陪審制，現在看到的們說的話和以前不一樣，「民進黨團墮落了！」鄭文龍批評，看到立法院民進黨團總召柯建銘、書記長鍾佳濱滿嘴謊言、沒誠信，「尤其柯建銘過去你過去站在我們這邊，2012年提出陪審團法案，但昨天在國會發言上，卻是揶揄陪審制，那你是揶揄2012年的自己嗎？一個政治人物可以這樣嗎？昨是今非不就是在講民進黨團嗎？」新聞來源為Newtalk 新頭殼