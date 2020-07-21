簡舒培酸被中共牽著鼻子走 北市府強力譴責

民進黨台北市議員簡舒培今（21日）表示，近日向北市府要求台北、上海雙城論壇出席名單，但包括中國、台灣的論壇出席者、與談人、台灣方企業代表，柯市府都不願提供，砲轟「整個雙城論壇的舉辦已被中共牽著鼻子走？」北市府發言人周台竹下午表示，此舉以個人臆測無中生有之手法，形同為抹紅而造謠是非的假消息，應予以強力譴責。台北、上海雙城論壇將於明日在晶華酒店舉行，今年原本輪到台北市政府主辦，上海方來台參加，但受到武漢肺炎（Covid-19）疫情影響，改採視訊舉辦。不過，簡舒培質疑，近日向北市府要求出席名單，但包括中國、台灣的論壇出席者、與談人、台灣方企業代表，柯市府都不願提供。對此，北市府下午發聲明表示，針對簡舒培議員今指控雙城論壇與會名單須經過中共確認，北市府才敢公布受邀名單之不實說法，市府發言人周台竹表示，此舉以個人臆測無中生有之手法，形同為抹紅而造謠是非的假消息，應予以強力譴責。周台竹說，市府公布受邀貴賓名單有兩個原則：一是依照過去慣例，歷年皆未在會前提供名單予議員；二是尊重受邀貴賓的個人隱私，與對岸根本毫無關係。周台竹強調，雙城論壇已經舉行了11年，從來沒有什麼須對岸點頭才能做什麼這種事情。對於簡議員這種藉故抹紅及造謠的說法，除市府表達嚴正抗議，相信社會自有公評。新聞來源為Newtalk 新頭殼